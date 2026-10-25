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Barcelona vs Real Madrid por LaLiga

Clásico Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga de España

Sigue acá el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO vía DSports y DGO por LaLiga de España.

Gary Huaman
Barcelona

Barcelona

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Real Madrid

Barcelona enfrentará al Real Madrid en el Spotify Camp Nou.
Barcelona enfrentará al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. | Foto: LaLiga

MOMENTOS DESTACADOS

13:52

Alineación confirmada del Barcelona

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.

13:47

Alineación confirmada del Real Madrid

Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.

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VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga de España en el Spotify Camp Nou. La transmisión estará a cargo vía DSports y DGO para toda Sudamérica; y DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD en España. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del clásico español aquí en la web de Líbero.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2026-27

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga: minuto a minuto del partido

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga: transmisión del partido

14:55
25/10/2026

Salen los futbolistas

Los jugadores de Barcelona y Real Madrid saltan al campo de juego. En breve arranca el clásico por la fecha 10 de LaLiga.

14:45
25/10/2026

¡En breve empieza el clásico!

Los futbolistas del Barcelona y Real Madrid terminaron de hacer los trabajos de calentamiento y se fueron al vestuario para vestirse.

14:20
25/10/2026

Los jugadores del Barcelona salen a calentar

Empezando por Joan García, los futbolistas azulgranas ya saltan al campo de juego para realizar los trabajos de activación.

14:14
25/10/2026

El Real Madrid ya se encuentra en el Camp Nou

Los merengues llegaron al estadio para enfrentar al Barcelona por el clásico de España.

13:52
25/10/2026

Alineación confirmada del Barcelona

Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.

t

13:47
25/10/2026

Alineación confirmada del Real Madrid

Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.

t

13:39
25/10/2026

Barcelona vs Real Madrid: apuestas

  • Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (5,70), gana Real Madrid (4,00)
  • Betano: gana Barcelona (1,70), empate (5,40), gana Real Madrid (4,00)
  • Caliente: gana Barcelona (1,66), empate (5,70), gana Real Madrid (3,80)
  • Bet365: gana Barcelona (1,62), empate (5,75), gana Real Madrid (3,70)
  • 1XBet: gana Barcelona (1,67), empate (5,63), gana Real Madrid (4,21)
  • Doradobet: gana Barcelona (1,64), empate (5,66), gana Real Madrid (3,75).
13:36
25/10/2026

Historial del Barcelona vs Real Madrid

Se han jugado 264 clásicos de España. Real Madrid y Barcelona están igualados en 106 victorias, además se registran 52 empates.

Barcelona vs Real Madrid

12:51
25/10/2026

Barcelona vs Real Madrid: últimos enfrentamientos

  • Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 2025-26
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España 2025
  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 2025-26
  • Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 2024-25
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey 2024-25
12:48
25/10/2026

Barcelona y la camiseta que utilizará en el clásico

Barcelona utilizará una camiseta con novedoso sponsor principal de cara al partido ante Real Madrid. ¿Será la cábala de los azulgranas?

Camiseta Barcelona

12:02
25/10/2026

ÚItimos resultados de Barcelona

  • PSG 4-2 Barcelona | Champions League
  • Betis 2-5 Barcelona | LaLiga
  • Galatasaray 1-4 Barcelona | LaLiga
  • Barcelona 3-0 Getafe | LaLiga
  • Sevilla 1-3 Barcelona | LaLiga
11:59
25/10/2026

Últimos partidos de Real Madrid

  • Real Madrid 4-1 RB Leipzig | Champions League
  • Real Madrid 4-1 Sevilla | LaLiga
  • AS Roma 3-4 Real Madrid | Champions League
  • Real Madrid 1-0 Villarreal | LaLiga
  • Atlético Madrid 2-1 Real Madrid | LaLiga
11:14
25/10/2026

Se confirmó baja de Thibaut Courtois

Pese a que se especuló que Thibaut Courtois tenía chances de jugar, finalmente se descartó su presencia en el clásico.

Courtois

11:11
25/10/2026

Convocados de Barcelona

Repasa la lista de convocados de Barcelona para el clásico ante Real Madrid: 

10:27
25/10/2026

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

El partido de Barcelona vs Real Madrid será transmitido en DSports y DGO para Sudamérica. En España, puedes verlo por DAZN y Movistar LaLiga+.

10:24
25/10/2026

Árbitros del Barcelona vs Real Madrid

  • Principal: Juan Martínez
  • VAR: Javier Iglesias
09:40
25/10/2026

Barcelona vs Real Madrid: estadio

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará en el Spotify Camp Nou, escenario que hoy cuenta con un aforo para 62.652 hinchas, a la espera de que la remodelación completa eleve su capacidad a 105.000 espectadores.

Spotify Camp Nou

09:37
25/10/2026

Posible alineación de Real Madrid

Lunin, Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Güler, Mbappé y Diomandé.

08:50
25/10/2026

Once probable del Barcelona

Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.

08:47
25/10/2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?

El clásico entre Barcelona y Real Madrid se juega a partir de las 15.00 de Perú, 17.00 en Argentina y 21.00 del horario español.

08:02
25/10/2026

Real Madrid anunció baja de Thibaut Courtois para el clásico

A través de un comunicado oficial, Real Madrid comunicó que Thibaut Courtois se pierde el clásico. En su reemplazo, entra a la convocatoria Illia Voloshyn.

08:00
25/10/2026

Bienvenidos a la cobertura del partido

Barcelona y Real Madrid se entrentan por LaLiga y a través del minuto a minuto de Libero podrás seguir toda la antesala, además de las principales incidencias del clásico.

Alineaciones confirmadas Barcelona vs Real Madrid

  • Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.
  • Real Madrid: Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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