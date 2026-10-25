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Clásico Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: minuto a minuto por LaLiga de España
Sigue acá el Barcelona vs Real Madrid EN VIVO vía DSports y DGO por LaLiga de España.
Barcelona
Real Madrid
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación confirmada del Barcelona
Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.
Alineación confirmada del Real Madrid
Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.
VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por la fecha 10 de LaLiga de España en el Spotify Camp Nou. La transmisión estará a cargo vía DSports y DGO para toda Sudamérica; y DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD en España. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del clásico español aquí en la web de Líbero.
Barcelona vs Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por LaLiga: transmisión del partido
Salen los futbolistas
Los jugadores de Barcelona y Real Madrid saltan al campo de juego. En breve arranca el clásico por la fecha 10 de LaLiga.
¡En breve empieza el clásico!
Los futbolistas del Barcelona y Real Madrid terminaron de hacer los trabajos de calentamiento y se fueron al vestuario para vestirse.
Los jugadores del Barcelona salen a calentar
Empezando por Joan García, los futbolistas azulgranas ya saltan al campo de juego para realizar los trabajos de activación.
El Real Madrid ya se encuentra en el Camp Nou
Los merengues llegaron al estadio para enfrentar al Barcelona por el clásico de España.
Alineación confirmada del Barcelona
Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.
Alineación confirmada del Real Madrid
Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.
Barcelona vs Real Madrid: apuestas
- Betsson: gana Barcelona (1,58), empate (5,70), gana Real Madrid (4,00)
- Betano: gana Barcelona (1,70), empate (5,40), gana Real Madrid (4,00)
- Caliente: gana Barcelona (1,66), empate (5,70), gana Real Madrid (3,80)
- Bet365: gana Barcelona (1,62), empate (5,75), gana Real Madrid (3,70)
- 1XBet: gana Barcelona (1,67), empate (5,63), gana Real Madrid (4,21)
- Doradobet: gana Barcelona (1,64), empate (5,66), gana Real Madrid (3,75).
Historial del Barcelona vs Real Madrid
Se han jugado 264 clásicos de España. Real Madrid y Barcelona están igualados en 106 victorias, además se registran 52 empates.
Barcelona vs Real Madrid: últimos enfrentamientos
- Barcelona 2-0 Real Madrid | LaLiga 2025-26
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Supercopa de España 2025
- Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga 2025-26
- Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga 2024-25
- Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey 2024-25
Barcelona y la camiseta que utilizará en el clásico
Barcelona utilizará una camiseta con novedoso sponsor principal de cara al partido ante Real Madrid. ¿Será la cábala de los azulgranas?
ÚItimos resultados de Barcelona
- PSG 4-2 Barcelona | Champions League
- Betis 2-5 Barcelona | LaLiga
- Galatasaray 1-4 Barcelona | LaLiga
- Barcelona 3-0 Getafe | LaLiga
- Sevilla 1-3 Barcelona | LaLiga
Últimos partidos de Real Madrid
- Real Madrid 4-1 RB Leipzig | Champions League
- Real Madrid 4-1 Sevilla | LaLiga
- AS Roma 3-4 Real Madrid | Champions League
- Real Madrid 1-0 Villarreal | LaLiga
- Atlético Madrid 2-1 Real Madrid | LaLiga
Se confirmó baja de Thibaut Courtois
Pese a que se especuló que Thibaut Courtois tenía chances de jugar, finalmente se descartó su presencia en el clásico.
Convocados de Barcelona
Repasa la lista de convocados de Barcelona para el clásico ante Real Madrid:
¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?
El partido de Barcelona vs Real Madrid será transmitido en DSports y DGO para Sudamérica. En España, puedes verlo por DAZN y Movistar LaLiga+.
Árbitros del Barcelona vs Real Madrid
- Principal: Juan Martínez
- VAR: Javier Iglesias
Barcelona vs Real Madrid: estadio
El clásico entre Barcelona y Real Madrid se jugará en el Spotify Camp Nou, escenario que hoy cuenta con un aforo para 62.652 hinchas, a la espera de que la remodelación completa eleve su capacidad a 105.000 espectadores.
Posible alineación de Real Madrid
Lunin, Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Bellingham; Güler, Mbappé y Diomandé.
Once probable del Barcelona
Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?
El clásico entre Barcelona y Real Madrid se juega a partir de las 15.00 de Perú, 17.00 en Argentina y 21.00 del horario español.
Real Madrid anunció baja de Thibaut Courtois para el clásico
A través de un comunicado oficial, Real Madrid comunicó que Thibaut Courtois se pierde el clásico. En su reemplazo, entra a la convocatoria Illia Voloshyn.
Bienvenidos a la cobertura del partido
Barcelona y Real Madrid se entrentan por LaLiga y a través del minuto a minuto de Libero podrás seguir toda la antesala, además de las principales incidencias del clásico.
Alineaciones confirmadas Barcelona vs Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodrigo, Pedri, Fermín, Gordon, Yamal y Raphinha.
- Real Madrid: Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo, Bellingham, Diomandé, Güler y Mbappé.
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