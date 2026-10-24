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Alineaciones Barcelona vs Real Madrid por el Clásico: formaciones del duelo en el Camp Nou
Conoce las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid para el clásico de LaLiga: posibles titulares, bajas y las sorpresas que prepararían ambos equipos en busca de la victoria.
Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición de El Clásico por la fecha 10 de LaLiga 2026-27. Ambos equipos buscarán una victoria clave en el Spotify Camp Nou, en un encuentro marcado por las bajas, las decisiones tácticas de Hansi Flick y José Mourinho, y la presencia de figuras como Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Revisa las posibles alineaciones, los futbolistas que serían titulares y las ausencias más importantes del partido.
Alineación de Barcelona vs Real Madrid
Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.
Por su parte, Hansi Flick buscaría mantener la vocación ofensiva del Barcelona, con Lamine Yamal y Raphinha como principales armas por las bandas, además de la capacidad de Pedri para organizar el juego. Las bajas de Jules Koundé, Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji condicionan las alternativas del técnico alemán, especialmente en defensa. João Cancelo y Pau Cubarsí tendrían un papel importante para contener los ataques del Madrid y facilitar la salida desde el fondo.
Barcelona va en busca de la victoria en el clásico.
Alineación de Real Madrid vs Barcelona
Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Diomande y Mbappé.
El equipo de José Mourinho tendría como principal referencia ofensiva a Kylian Mbappé, acompañado por jugadores desequilibrantes como Jude Bellingham, Federico Valverde y el joven Yan Diomande. La ausencia de Vinícius Júnior, suspendido, obligará al entrenador portugués a modificar su ataque. La apuesta por Arda Güler en el mediocampo también podría resultar determinante para generar juego y aprovechar los espacios que deje la defensa azulgrana.
Real Madrid hizo respetar su localía ante Leipzig. Foto: Champions League
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