0
LO ÚLTIMO
Así va la tabla del Torneo Clausura 2026
EN VIVO
Universitario vs Juan Pablo II por el Clausura

Alineaciones Barcelona vs Real Madrid por el Clásico: formaciones del duelo en el Camp Nou

Conoce las alineaciones de Barcelona vs. Real Madrid para el clásico de LaLiga: posibles titulares, bajas y las sorpresas que prepararían ambos equipos en busca de la victoria.

Diego Medina
Barcelona y Real Madrid afrontarán el clásico de LaLiga.
Barcelona y Real Madrid afrontarán el clásico de LaLiga. | Foto: X LaLiga
COMPARTIR

Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición de El Clásico por la fecha 10 de LaLiga 2026-27. Ambos equipos buscarán una victoria clave en el Spotify Camp Nou, en un encuentro marcado por las bajas, las decisiones tácticas de Hansi Flick y José Mourinho, y la presencia de figuras como Lamine Yamal y Kylian Mbappé. Revisa las posibles alineaciones, los futbolistas que serían titulares y las ausencias más importantes del partido.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2026-27

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver

Alineación de Barcelona vs Real Madrid

Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Por su parte, Hansi Flick buscaría mantener la vocación ofensiva del Barcelona, con Lamine Yamal y Raphinha como principales armas por las bandas, además de la capacidad de Pedri para organizar el juego. Las bajas de Jules Koundé, Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji condicionan las alternativas del técnico alemán, especialmente en defensa. João Cancelo y Pau Cubarsí tendrían un papel importante para contener los ataques del Madrid y facilitar la salida desde el fondo.

Barcelona

Barcelona va en busca de la victoria en el clásico.

Alineación de Real Madrid vs Barcelona

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham, Diomande y Mbappé.

El equipo de José Mourinho tendría como principal referencia ofensiva a Kylian Mbappé, acompañado por jugadores desequilibrantes como Jude Bellingham, Federico Valverde y el joven Yan Diomande. La ausencia de Vinícius Júnior, suspendido, obligará al entrenador portugués a modificar su ataque. La apuesta por Arda Güler en el mediocampo también podría resultar determinante para generar juego y aprovechar los espacios que deje la defensa azulgrana.

Real Madrid hizo respetar su localía ante Leipzig. Foto: Champions League

Real Madrid hizo respetar su localía ante Leipzig. Foto: Champions League

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Jesús Castillo logró gran hazaña con Esperance de Túnez tras 4 meses de su fichaje

  2. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano