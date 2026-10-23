0
EN VIVO
Tabla acumulada Liga 1 2026
EN DIRECTO
Tabla del Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid por LaLiga en el Spotify Camp Nou?

Barcelona se enfrentará al Real Madrid en un nuevo clásico español este 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou. El partido corresponde a la jornada 10 de LaLiga.

Antonio Vidal
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid por LaLiga en el Spotify Camp Nou?
¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid por LaLiga en el Spotify Camp Nou? | composición Líbero/IG
COMPARTIR

Barcelona recibirá al Real Madrid en una nueva edición del clásico español. Uno de los partidos que paraliza al mundo entero se disputará por la jornada 10 de LaLiga. El encuentro, que se jugará en el Spotify Camp Nou entre el primero y el tercero de la tabla, promete emociones de principio a fin, por lo que ningún aficionado querrá perdérselo. En esta nota, revisa los horarios del partido en Perú y en diferentes países.

Todo listo para la entrega del Balón de Oro 2026.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver la entrega del Balón de Oro 2026

Horarios del Barcelona vs Real Madrid por LaLiga

El partido entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 25 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para seguir el clásico español en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 2.00 p. m.
  • Perú: 3.00 p. m.
  • Colombia: 3.00 p. m.
  • Ecuador: 3.00 p. m.
  • Panamá: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.00 p. m.
  • Venezuela: 4.00 p. m.
  • Bolivia: 4.00 p. m.
  • Chile: 5.00 p. m.
  • Argentina: 5.00 p. m.
  • Uruguay: 5.00 p. m.
  • Paraguay: 5.00 p. m.
  • Brasil (Brasilia): 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Cuándo juega y dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

El compromiso entre Real Madrid y Barcelona se llevará a cabo este domingo 25 de octubre en el mítico estadio Spotify Camp Nou. En este sentido, el partidazo lo podrás seguir por la señal de DSports así como su plataforma vía streaming DGO.

Últimos partidos entre Real Madrid vs Barcelona

En sus últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha sido superior al Real Madrid.

  • Barcelona 2-0 Real Madrid
  • Barcelona 3-2 Real Madrid
  • Real Madrid 2-1 Barcelona
  • Barcelona 4-3 Real Madrid
  • Barcelona 3-2 Real Madrid
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, viernes 23 de octubre EN VIVO: programación de la Liga 1, Premier, Bundesliga y más

  2. Canal confirmado para ver la entrega del Balón de Oro 2026

  3. Palmeiras vs Estudiantes por Final de Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal para ver

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano