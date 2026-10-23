¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid por LaLiga en el Spotify Camp Nou?

Barcelona recibirá al Real Madrid en una nueva edición del clásico español. Uno de los partidos que paraliza al mundo entero se disputará por la jornada 10 de LaLiga. El encuentro, que se jugará en el Spotify Camp Nou entre el primero y el tercero de la tabla, promete emociones de principio a fin, por lo que ningún aficionado querrá perdérselo. En esta nota, revisa los horarios del partido en Perú y en diferentes países.

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Horarios del Barcelona vs Real Madrid por LaLiga

El partido entre Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 25 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para seguir el clásico español en diferentes países:

México y Centroamérica: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Panamá: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil (Brasilia): 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cuándo juega y dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

El compromiso entre Real Madrid y Barcelona se llevará a cabo este domingo 25 de octubre en el mítico estadio Spotify Camp Nou. En este sentido, el partidazo lo podrás seguir por la señal de DSports así como su plataforma vía streaming DGO.

Últimos partidos entre Real Madrid vs Barcelona

En sus últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha sido superior al Real Madrid.