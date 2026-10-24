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Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: qué partidos hay de Liga 1, clásico de LaLiga y más

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 25 de octubre, en los que destacan los cotejos de Liga 1 y el clásico Barcelona vs Real Madrid por LaLiga.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 25 de octubre, con el clásico de LaLiga y Liga 1.
Partidos de hoy, domingo 25 de octubre, con el clásico de LaLiga y Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
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Momento de vivir los partidos de hoy, domingo 25 de octubre, en los que destacan duelos de la Liga 1 y el clásico entre Barcelona vs Real Madrid por LaLiga. Asimismo, hay choques de Premier League, Serie A y más certámenes internacionales. Revisa cada uno de los encuentros con sus horarios y canales de transmisión.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por LaLiga 2026-27

PUEDES VER: Barcelona vs Real Madrid EN VIVO por LaLiga: pronósticos, horarios y dónde ver

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Comerciantes Unidos vs Cienciano11.00 am.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
CD Moquegua vs Alianza Lima1.15 pm.L1 MAX, Movistar Deportes, DGO, Movistar TV App
Sport Boys vs Cajamarca3.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Deportivo Garcilaso vs Chankas6.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Athletic Club vs Getafe8.00 am.DSports, DGO
Celta vs Real Betis10.15 am.DSports, DGO
Real Sociedad vs Levante12.30 pm.DSports, DGO
Barcelona vs Real Madrid3.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Manchester United vs AFC Bournemouth9.00 am.ESPN, Disney Plus
Liverpool vs Brighton9.00 am.Disney Plus
Hull City vs Brentford9.00 am.Disney Plus
Crystal Palace vs Newcastle9.00 am.Disney Plus
Sunderland vs Leeds United11.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Inter vs Fiorentina6.30 am.ESPN, Disney Plus
Atalanta vs Frosinone9.00 am.Disney Plus
Genoa vs Venezia9.00 am.Disney Plus
Lecce vs Juventus12.00 m.Disney Plus
Udinese vs Milan2.45 pm.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Hoffenheim vs Bayer Leverkusen9.30 am.ESPN 2, Disney Plus
Friburgo vs Bayern Múnich11.30 am.ESPN, Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Mónaco vs Lille9.00 am.Disney Plus
Toulouse vs Troyes11.15 am.Disney Plus
Rennes vs Estrasburgo11.15 am.Disney Plus
Marsella vs Le Havre11.15 am.Disney Plus
Auxerre vs Le Mans11.15 am.Disney Plus
Angers vs Lorient11.15 am.Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Aldosivi vs Belgrano12.45 pm.TyC Sports
Independiente vs Boca Juniors3.00 pm.ESPN 6, Disney Plus
River Plate vs Racing5.15 pm.ESPN, Disney Plus
Central Córdoba vs Vélez7.30 pm.ESPN Premium, Disney Plus
Barracas Central vs Estudiantes Río Cuarto7.30 pm.TyC Sports

Partidos de hoy por Liga Boliviana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Always Ready vs Real Oruro2.00 pm.Entel Gol
Aurora vs Real Tomayapo4.15 pm.Entel Gol
Oriente Petrolero vs The Strongest6.30 pm.Entel Gol

Partidos de hoy por Liga Chilena

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Ñublense vs Coquimbo Unido10.30 am.MAX Chile, TNT Sports Premium
Unión La Calera vs Universidad Católica1.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium
Palestino vs Colo Colo3.30 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium
Universidad Concepción vs Deportes Limache6.00 pm.MAX Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy por Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Fortaleza vs Deportivo Cali2.00 pm.Win+ Fútbol
Alianza vs Inter Bogotá4.05 pm.Win + Fútbol
Atlético Nacional vs Medellín6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Deportes Tolima vs Deportivo Pasto8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Leones del Norte vs Libertad11.30 am.Zapping Sports
Emelec vs Guayaquil City2.00 pm.Zapping Sports
Aucas vs Barcelona SC4.30 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy por Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sportivo Ameliano vs Olimpia8.00 am.DSports, DGO, TiGO Sports
Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteño5.30 pm.DSports, DGO, TiGO Sports

Partidos de hoy por Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Wanderers vs Progreso8.00 am.Disney Plus, DSports
Torque vs Cerro11.00 am.Disney Plus, DSports
Cerro Largo vs Boston River2.00 pm.Disney Plus, DSports
Nacional vs Liverpool5.30 pm.Disney Plus, DSports
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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