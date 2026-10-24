Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: qué partidos hay de Liga 1, clásico de LaLiga y más

Momento de vivir los partidos de hoy, domingo 25 de octubre, en los que destacan duelos de la Liga 1 y el clásico entre Barcelona vs Real Madrid por LaLiga. Asimismo, hay choques de Premier League, Serie A y más certámenes internacionales. Revisa cada uno de los encuentros con sus horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Comerciantes Unidos vs Cienciano
|11.00 am.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|CD Moquegua vs Alianza Lima
|1.15 pm.
|L1 MAX, Movistar Deportes, DGO, Movistar TV App
|Sport Boys vs Cajamarca
|3.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Deportivo Garcilaso vs Chankas
|6.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Athletic Club vs Getafe
|8.00 am.
|DSports, DGO
|Celta vs Real Betis
|10.15 am.
|DSports, DGO
|Real Sociedad vs Levante
|12.30 pm.
|DSports, DGO
|Barcelona vs Real Madrid
|3.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Manchester United vs AFC Bournemouth
|9.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Liverpool vs Brighton
|9.00 am.
|Disney Plus
|Hull City vs Brentford
|9.00 am.
|Disney Plus
|Crystal Palace vs Newcastle
|9.00 am.
|Disney Plus
|Sunderland vs Leeds United
|11.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Inter vs Fiorentina
|6.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Atalanta vs Frosinone
|9.00 am.
|Disney Plus
|Genoa vs Venezia
|9.00 am.
|Disney Plus
|Lecce vs Juventus
|12.00 m.
|Disney Plus
|Udinese vs Milan
|2.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Hoffenheim vs Bayer Leverkusen
|9.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Friburgo vs Bayern Múnich
|11.30 am.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Mónaco vs Lille
|9.00 am.
|Disney Plus
|Toulouse vs Troyes
|11.15 am.
|Disney Plus
|Rennes vs Estrasburgo
|11.15 am.
|Disney Plus
|Marsella vs Le Havre
|11.15 am.
|Disney Plus
|Auxerre vs Le Mans
|11.15 am.
|Disney Plus
|Angers vs Lorient
|11.15 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Aldosivi vs Belgrano
|12.45 pm.
|TyC Sports
|Independiente vs Boca Juniors
|3.00 pm.
|ESPN 6, Disney Plus
|River Plate vs Racing
|5.15 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Central Córdoba vs Vélez
|7.30 pm.
|ESPN Premium, Disney Plus
|Barracas Central vs Estudiantes Río Cuarto
|7.30 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Always Ready vs Real Oruro
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Aurora vs Real Tomayapo
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Oriente Petrolero vs The Strongest
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Liga Chilena
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Ñublense vs Coquimbo Unido
|10.30 am.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Unión La Calera vs Universidad Católica
|1.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Palestino vs Colo Colo
|3.30 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Universidad Concepción vs Deportes Limache
|6.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Fortaleza vs Deportivo Cali
|2.00 pm.
|Win+ Fútbol
|Alianza vs Inter Bogotá
|4.05 pm.
|Win + Fútbol
|Atlético Nacional vs Medellín
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Deportes Tolima vs Deportivo Pasto
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy por Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Leones del Norte vs Libertad
|11.30 am.
|Zapping Sports
|Emelec vs Guayaquil City
|2.00 pm.
|Zapping Sports
|Aucas vs Barcelona SC
|4.30 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sportivo Ameliano vs Olimpia
|8.00 am.
|DSports, DGO, TiGO Sports
|Sportivo San Lorenzo vs Cerro Porteño
|5.30 pm.
|DSports, DGO, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Wanderers vs Progreso
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Torque vs Cerro
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports
|Cerro Largo vs Boston River
|2.00 pm.
|Disney Plus, DSports
|Nacional vs Liverpool
|5.30 pm.
|Disney Plus, DSports