0

Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana: cuándo es, hora y canal confirmado

El Xeneize y el Galo se enfrentarán en Barranquilla por la gran final de la Copa Sudamericana 2026. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro.

Gary Huaman
Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

¡Ya tenemos a los finalistas de la Copa Sudamericana 2026! Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán en un partido de infarto por este título internacional en la ciudad de Barranquilla.

Barcelona y Real Madrid afrontarán el primer clásico de LaLiga 2026-2027 en el Camp Nou.

PUEDES VER: Barcelona vs. Real Madrid: cuándo es el clásico, horario y dónde ver el partido

Los xeneizes llegaron a esta instancia tras eliminar a Vasco da Gama. En el encuentro de ida, perdieron por 1-0 en La Bombonera, mientras que en el Maracaná, remontaron el marcador con un contundente 3-1. Por su parte, Atlético Mineiro había goleado por 3-0 a Montevideo City Torque en Brasil y avanzó de ronda pese a caer por 2-0 en Uruguay.

Ahora, Boca Juniors buscará alcanzar la gloria en el plano internacional, algo que no consigue desde 2008, cuando se coronó campeón de la Recopa Sudamericana. En cuanto a Atlético Mineiro, se consagró campeón del mismo trofeo en 2014. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre el Xeneize y el Galo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro está pactada para el sábado 21 de noviembre.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El choque entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El enfrentamiento entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se realizará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

A falta de confirmación oficial, la transmisión del duelo entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro estará a cargo del canal DSports y la aplicación de streaming DGO para toda Sudamérica.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana: cuándo es, hora y canal confirmado

  2. Partidos de hoy, miércoles 21 de octubre: qué partidos ver, horarios y canales para ver

  3. Barcelona vs. Real Madrid: cuándo es el clásico, horario y dónde ver el partido

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano