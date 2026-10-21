Boca Juniors vs Atlético Mineiro por final de la Copa Sudamericana: cuándo es, hora y canal confirmado

¡Ya tenemos a los finalistas de la Copa Sudamericana 2026! Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil se enfrentarán en un partido de infarto por este título internacional en la ciudad de Barranquilla.

Los xeneizes llegaron a esta instancia tras eliminar a Vasco da Gama. En el encuentro de ida, perdieron por 1-0 en La Bombonera, mientras que en el Maracaná, remontaron el marcador con un contundente 3-1. Por su parte, Atlético Mineiro había goleado por 3-0 a Montevideo City Torque en Brasil y avanzó de ronda pese a caer por 2-0 en Uruguay.

Ahora, Boca Juniors buscará alcanzar la gloria en el plano internacional, algo que no consigue desde 2008, cuando se coronó campeón de la Recopa Sudamericana. En cuanto a Atlético Mineiro, se consagró campeón del mismo trofeo en 2014. A continuación, podrás revisar todo acerca del duelo entre el Xeneize y el Galo.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

La gran final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro está pactada para el sábado 21 de noviembre.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El choque entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro está pactado para las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina).

¿Dónde jugarán Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El enfrentamiento entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana se realizará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

¿Dónde ver el Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

A falta de confirmación oficial, la transmisión del duelo entre Boca Juniors vs Atlético Mineiro estará a cargo del canal DSports y la aplicación de streaming DGO para toda Sudamérica.