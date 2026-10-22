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Palmeiras vs Estudiantes por la final de Copa Libertadores

Palmeiras vs Estudiantes por Final de Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal para ver

Conoce el día, hora y canal de transmisión para el partido de Palmeiras vs Estudiantes por la Final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo, Uruguay.

Diego Medina
Palmeiras vs Estudiantes jugarán la final de la Copa Libertadores 2026.
Palmeiras vs Estudiantes jugarán la final de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre las escuadras de Palmeiras y Estudiantes de La Plata. Este vibrante encuentro por la Gloria Eterna paralizará a millones de aficionados, por lo que te damos a conocer el día, horario y canal confirmado para ver estos 90 minutos desde el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

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¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes?

El partido entre Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Ambos elencos ya saben lo que es ser los monarcas de Sudamérica, pero buscarán aumentar su palmarés para seguir haciendo historia.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes por la final de Copa Libertadores 2026?

De momento, la Conmebol no ha hecho oficial el horario del partido entre Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026. Se espera que en las próximas horas el ente deportivo de Sudamérica anuncie la hora para este cotejo internacional.

Palmeiras vs Estudiantes

Palmeiras y Estudiantes son los finalistas de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Estudiantes?

La transmisión del partido entre Palmeiras vs Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en las aplicaciones de Disney Plus y DGO.

¿Cómo llegan Palmeiras y Estudiantes a la final de la Copa Libertadores 2026?

Palmeiras llega a la final de la Copa Libertadores 2026 tras superar una exigente semifinal ante Fluminense. El equipo dirigido por Abel Ferreira perdió 1-0 en la vuelta, pero, gracias al triunfo por 2-1 en la ida, igualó el marcador global y se impuso 5-3 en la tanda de penales, con el arquero Carlos Miguel como protagonista.

Estudiantes dijo presente en la final de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por penales a Flamengo en el Maracaná. Un hecho heroico del Pincha que sostuvo su arco en cero para llegar a estas instancias del certamen. Gran actuación del portero Muslera para hacer vibrar al pueblo argentino.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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