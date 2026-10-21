Flamengo vs Estudiantes EN VIVO por Copa Libertadores: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Los clubes Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata de Argentina volverán a medir fuerzas este jueves 22 de octubre por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se llevará a cabo en el mítico Estadio Maracaná y contará con la transmisión de ESPN para el territorio sudamericano. En esta nota, repasa la programación completa del encuentro que promete emociones de principio a fin y definirá a uno de los finalistas del torneo.

¿Dónde juegan Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

El partido entre Flamengo y Estudiantes de La Plata por las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo en el mítico Estadio Jornalista Mário Filho, más conocido como 'Maracaná', ubicado en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 78 mil espectadores.

¿A qué hora juega Flamengo vs Estudiantes por la Copa Libertadores 2026?

El partido Flamengo vs Estudiantes por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores está programado para este jueves 22 de octubre a las 7.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te detallamos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 9.30 p. m.

Panamá: 7.30 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del viernes 23 de octubre.

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Estudiantes?

Para poder ver EN VIVO ONLINE el partido de Flamengo vs Estudiantes por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Perú: ESPN y Disney Plus

Argentina: Telefe, ESPN y Fox Sports

Colombia: ESPN y Disney Plus

Brasil: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN, Disney Plus y Chilevisión

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

México: Disney Plus

Estados Unidos: beIN SPORTS y fuboTV

España: Vamos, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Estudiantes vs Flamengo por la vuelta de semifinales de la Copa Libertadores

Previa del partido Flamengo vs Estudiantes por las semifinales de la Copa Libertadores

Será la cuarta vez en el año que ambos equipos se enfrentan, y es que Flamengo y Estudiantes quedaron en la misma zona de la fase de grupos, donde el 'Mengao' quedó líder y el 'Pincha' en segundo lugar.

En los primeros dos partidos entre sí, los brasileños rescataron un empate de visita y se hicieron con el triunfo en Río de Janeiro. En el encuentro de ida de las semifinales, ambas escuadras igualaron sin goles en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Flamengo vs Estudiantes: alineaciones posibles del partido de vuelta

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Leandro González, Marcos Rojo, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Tobio Burgos.