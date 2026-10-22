Universitario es el club peruano que más veces hizo cero puntos en un torneo Conmebol.

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que cuenta con una enorme cantidad de hinchas alrededor de nuestro territorio. Ahora, esa misma afición se encuentra indignada porque los merengues se consolidaron como la institución peruana que más veces ha terminado último y con cero puntos en un torneo oficial de la Conmebol.

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Constantemente los merengues molestan a los de Alianza Lima resaltando las cero unidades que hicieron en la Copa Libertadores de 1979 y 2007. Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente porque realmente es la 'U' el equipo de nuestro país que más veces ha terminado en esa vergonzosa situación. Eso sí, esto únicamente por el desempeño internacional de su plantel femenino.

Resulta que Universitario de Deportes ha culminado con cero unidades en cuatro ediciones de la Copa Libertadores Femenina: 2015, 2016, 2023 y 2026. De esta forma, a nivel de institución, la 'U' es el club que más veces se ha quedado sin sumar siquiera un punto en la tabla de posiciones de un torneo organizado por la Conmebol. Esto incluye únicamente a los planteles principales de cada categoría.

Universitario volvió a quedar último y sin puntos en la Copa Libertadores Femenina.

Esta información fue recaudada por el portal Revisionismo Histórico del Fútbol Peruano, donde se brindó la lista completa de clubes tanto a nivel masculino como femenino. Aparte de Alianza Lima, en la lista también aparecen elencos importantes como Sporting Cristal, Sport Boys, Melgar y Deportivo Municipal.

Clubes de Perú con cero puntos en torneos Conmebol

Incluye tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana: