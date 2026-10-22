Universitario cerca de perder a futbolista que tiene aterrorizado al Real Madrid y su hinchada

Universitario de Deportes se mantiene en la lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, pero eso no significa que deba descuidar la planificación de la próxima temporada. En ese sentido, recientemente se confirmó que los merengues están a punto de perder a un futbolista que infundió terror en el Real Madrid. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

Nos referimos a Gustavo Dulanto, defensor peruano que actualmente se encuentra a préstamo en Sport Boys del Callao y viene luchando por salir campeón del fútbol peruano. Sin embargo, el central nacional todavía tiene contrato con la 'U' y hay quienes en Ate esperan su retorno luego del rodaje obtenido con la escuadra rosada a lo largo de la presente temporada.

Lo cierto es que Universitario de Deportes debe tomar acciones de manera inmediata, ya que el contrato del ex ADT de Tarma vence el 31 de diciembre de este año. Por ello, si en tienda crema no le renuevan contrato, quedará como futbolista libre y, probablemente, Sport Boys obtenga su pase de forma gratuita para que dispute el centenario del equipo.

Gustavo Dulanto aterrorizó al Real Madrid

Ocurrió en la edición de la UEFA Champions League 2021/22, cuando Gustavo Dulanto se encontraba jugando para el Sheriff Tiraspol de Moldavia. El cuadro del peruano compartió grupo con Real Madrid y parecía ser la 'Cenicienta' de su zona. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, el cuadro blanco sucumbió en el mismísimo Santiago Bernabéu.

Gustavo Dulanto venció al Real Madrid.

Fue exactamente el 28 de septiembre del 2021, cuando Sheriff Tiraspol visitó al Real Madrid y lo derrotó por 2-1, con Gustavo Dulanto como titular e incluso, en determinado momento, capitán de su equipo. El mundo entero quedó impactado con la hazaña de los moldavos, que terminaron avanzando a la Europa League.