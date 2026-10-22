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Jairo Vélez tiene fecha de salida confirmada en Alianza Lima: el detalle que puede cambiar todo

Jairo Vélez es una de las principales figuras de Alianza Lima en la Liga 1 2026, pero recientemente se confirmó su fecha de salida del club blanquiazul.

Francisco Esteves
Jairo Vélez tiene fecha de salida confirmada en Alianza Lima.
Jairo Vélez tiene fecha de salida confirmada en Alianza Lima. | Foto: Liga 1 - X.
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Alianza Lima se mantiene en la lucha por salir campeón de la Liga 1 2026, y una de sus piezas principales es el ecuatoriano nacionalizado peruano, Jairo Vélez. El mediocampista viene brillando esta temporada con camiseta blanquiazul, aunque se confirmó cuándo se dará oficialmente su salida. Sin embargo, existe un detalle que puede cambiarlo todo.

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Como sabemos, el ex Universitario de Deportes llegó a inicios de campaña a La Victoria y se ha ganado el cariño de todos los aficionados, ya que no solo viene convirtiendo goles y resaltando en la institución deportiva, sino que también es el goleador de la selección peruana en la actualidad. En base a ello, es normal la preocupación de la hinchada por tener que desprenderse de tal futbolista.

Así, ya se conoce la fecha de salida de Jairo Vélez, que será el 31 de diciembre del 2028, cuando culmina oficialmente su contrato con Alianza Lima. Es decir, al mediocampista le quedan todavía dos temporadas completas en Matute, salvo que el club decida venderlo en alguno de los libros de pases, o prestarlo. No obstante, existe una opción para que permanezca vestido de blanquiazul.

Alianza Lima, Liga 1

Jairo Vélez es pieza clave en Alianza Lima.

¿Jairo Vélez puede quedarse en Alianza Lima?

Resulta que los íntimos tienen la opción de ampliarle el vínculo contractual al volante de la selección peruana, lo que cambiaría todo y haría que se quede por unas temporadas más. Incluso, hace poco Alfredo Arosemena, gerente general del cuadro aliancista, confirmó que se viene planificando una renovación para el nacido en Ecuador, lo que emocionó a la hinchada.

Jairo Vélez, Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor y Alejandro Duarte tienen contrato hasta fines del 2028. Se viene conversando con otros jugadores también para su renovación”, indicó el directivo de Alianza Lima, anunciando también que se busca continuar con otros futbolistas de jerarquía dentro del plantel comandado por Pablo Guede.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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