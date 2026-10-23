Revelan la gravedad de la lesión de Mateo Antoni en Alianza Lima: "Rotura"

Alianza Lima se alista para su visita a CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura. Los blanquiazules van por su cuarta victoria consecutiva para mantenerse en la lucha por el primer lugar del campeonato. No obstante, el plantel tiene casi confirmada la baja de Mateo Antoni, quien salió lesionado del último partido ante Atlético Grau en Matute, encendiendo las alarmas en el club. En ese contexto, en las últimas horas se conoció la gravedad de la lesión que aqueja el defensor.

Revelan la gravedad de la lesión de Mateo Antoni, defensa central de Alianza Lima

Según información del periodista Gerson Cuba, el zaguero central uruguayo presenta dolores en la rodilla que le impidieron continuar en el duelo ante el 'Patrimonio de Piura', sin embargo, tras pasar exámenes médicos, se descartó que haya sufrido una rotura u otra lesión de gravedad que le impida volver a las canchas en el corto plazo. Aunque su presencia para este fin de semana está casi descartada, se espera que el futbolista pueda llegar sin problemas al partido frente a Sporting Cristal.

“Mateo Antoni pasó el dia lunes exámenes médicos. Mateo Antoni no presenta una lesión de gravedad, va a ser, hasta ahora baja para el partido ante Moquegua. Él sigue teniendo dolores en la rodilla. No es una rotura, no hay rotura de ligamentos, no hay rotura de meniscos, no hay absolutamente nada. Es casi descartada, pero no del todo, su presencia para el partido del domingo, pero no está descartada su presencia para el partido ante Sporting Cristal, la idea es que pueda estar", dijo.

De esta manera, Alianza Lima aguardará por la evolución de Mateo Antoni en los próximos días, con la expectativa de que pueda recuperarse a tiempo para el duelo ante Sporting Cristal. Mientras tanto, el comando técnico deberá evaluar alternativas en defensa para visitar a CD Moquegua y buscar una nueva victoria que le permita seguir peleando por el liderato del Torneo Clausura.

Alianza Lima y sus bajas para enfrentar a CD Moquegua

Vale resaltar que, además de Mateo Antoni, Alianza Lima tiene las bajas confirmadas de Paolo Guerrero, Esteban Pavez y Nicolás Díaz. El volante chileno sufrió un desgarro miofascial en el bíceps femoral derecho, mientras que el 'Depredador' viene recuperándose de un desgarro en el tendón peroneo largo izquierdo. Por su parte, Díaz aqueja un cuadro de laberintitis.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs CD Moquegua?

Recordemos que el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado para este domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m. en el Estadio 25 de Noviembre.