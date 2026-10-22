- Hoy:
- Partidos de hoy
- Flamengo vs Estudiantes
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Champions League
Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios y dónde comprar boletos por el Torneo Clausura
Conoce los precios y dónde comprar las entradas para ver el partido entre Alianza Lima ante CD Moquegua por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima se enfrentará a CD Moquegua en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido atractivo que continúa marcando el rumbo del campeonato y la lucha por no descender. Revisa todos los detalles sobre los precios y los puntos de venta de las entradas para asistir al encuentro en el Estadio 25 de Noviembre.
PUEDES VER: Leao Butrón pidió el fichaje de futbolista de Universitario para Alianza Lima: "Lo regresaría"
Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios
Los precios de las entradas para el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua oscilan entre los S/ 50 y los S/ 120. Conoce el detalle de las tarifas según cada sector:
- Sur: S/ 50
- Oriente Niños: S/ 35
- Oriente Conadis: S/ 60
- Oriente: S/ 120
- Occidente Niños: S/ 35
- Occidente Conadis: S/ 60
- Occidente: S/ 120
Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: cómo comprar
Los boletos para ingresar al Estadio 25 de Noviembre y presenciar el partido entre Alianza y CD Moquegua ya se encuentran disponibles en la plataforma digital Vaope.com. Cabe mencionar que el único sector hasta el momento en que ya se agotaron las entradas es Sur Niños.
Vaope venderá las entradas del Alianza Lima vs CD Moquegua
Alianza Lima vs CD Moquegua: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura
El encuentro entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado el domingo 25 de octubre a la 1.15 p. m. (hora peruana) por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre. Este partido se podrá ver por la señal de L1MAX.
Cabe señalar que el conjunto blanquiazul necesita imponerse para mantenerse con opciones de pelear por el título del campeonato, mientras que el equipo de Moquegua está obligado a ganar para conservar sus posibilidades de evitar el descenso.
- 1
Padre de Las Nazarenas alaba a Universitario tras visita al Señor de Los Milagros: "El primer y único club"
- 2
Leao Butrón pidió el fichaje de futbolista de Universitario para Alianza Lima: "Lo regresaría"
- 3
Sporting Cristal, Universitario y Alianza: ¿Quién tiene el fixture más fácil para ganar el Clausura?
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90