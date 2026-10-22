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Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios y dónde comprar boletos por el Torneo Clausura

Conoce los precios y dónde comprar las entradas para ver el partido entre Alianza Lima ante CD Moquegua por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios y dónde comprar
Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios y dónde comprar | Composición: Vaope
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Alianza Lima se enfrentará a CD Moquegua en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido atractivo que continúa marcando el rumbo del campeonato y la lucha por no descender. Revisa todos los detalles sobre los precios y los puntos de venta de las entradas para asistir al encuentro en el Estadio 25 de Noviembre.

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Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: precios

Los precios de las entradas para el partido entre Alianza Lima y CD Moquegua oscilan entre los S/ 50 y los S/ 120. Conoce el detalle de las tarifas según cada sector:

  • Sur: S/ 50
  • Oriente Niños: S/ 35
  • Oriente Conadis: S/ 60
  • Oriente: S/ 120
  • Occidente Niños: S/ 35
  • Occidente Conadis: S/ 60
  • Occidente: S/ 120

Entradas Alianza Lima vs CD Moquegua: cómo comprar

Los boletos para ingresar al Estadio 25 de Noviembre y presenciar el partido entre Alianza y CD Moquegua ya se encuentran disponibles en la plataforma digital Vaope.com. Cabe mencionar que el único sector hasta el momento en que ya se agotaron las entradas es Sur Niños.

Vaope venderá las entradas del Alianza Lima vs CD Moquegua

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Alianza Lima vs CD Moquegua: Fecha, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

El encuentro entre Alianza Lima y CD Moquegua está programado el domingo 25 de octubre a la 1.15 p. m. (hora peruana) por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio 25 de Noviembre. Este partido se podrá ver por la señal de L1MAX.

Cabe señalar que el conjunto blanquiazul necesita imponerse para mantenerse con opciones de pelear por el título del campeonato, mientras que el equipo de Moquegua está obligado a ganar para conservar sus posibilidades de evitar el descenso.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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