Carlos Grados, portero de CD Moquegua, elogió a tres futbolistas de Alianza Lima: "Gran juego"

Alianza Lima ya empezó sus preparativos para hacerle frente a Deportivo Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules son conscientes de que necesitan una victoria para poder seguir en la pelea por el título, por lo que deberán imponerse de visita. En la previa del partido, el portero Carlos Grados destacó a tres jugadores de los íntimos.

Carlos Grados, portero de CD Moquegua, elogió a tres futbolistas de Alianza Lima

Durante una conversación con el programa 'Modo Fútbol', le consultaron al portero de Deportivo Moquegua, Carlos Grados, por su opinión sobre los jugadores más desequilibrantes del plantel de Alianza Lima. Ante ello, no dudó en destacar a Jairo Vélez, Fernando Gaibor y Eryc Castillo.

Según indicó el golero, los volantes sobresalen por su buen juego en el mediocampo, un factor clave para el funcionamiento del equipo. Del mismo modo, remarcó la velocidad que caracteriza a la 'Culebra'. Por todo ello, señaló que los tres futbolistas son las principales armas ofensivas de los blanquiazules.

Jairo Vélez, Fernando Gaibor y Eryc Castillo son titulares en el esquema de Alianza Lima

"Siento que la verdad mucho depende del gran juego que puedan hacer Jairo Vélez y (Fernando) Gaibor en el medio, y la velocidad de (Eryc) Castillo; creo que esas son sus armas ofensivamente hablando. Si podemos neutralizar eso, estoy seguro de que vamos a poder hacer un gran partido", señaló el guardameta.

Sin embargo, Carlos Grados también dejó en claro la intención del cuadro moqueguano de neutralizar las principales fortalezas de Alianza Lima y expresó su confianza en que su equipo pueda mostrar un gran rendimiento dentro del campo.

Alianza Lima no contará con tres jugadores ante Deportivo Moquegua

De acuerdo a lo indicado por el periodista José Varela, los futbolistas Mateo Antoni, Esteban Pavez y Nicolás Díaz no serán considerados dentro de la convocatoria de Pablo Guede. Los tres futbolistas no están en las mejores condiciones de salud, por lo que tendrán que ceder su lugar en la nómina.