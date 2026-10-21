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Alianza Lima suma sus primeras tres bajas para partido ante Deportivo Moquegua: "Preocupación"

Alianza Lima tiene la mente puesta en su duelo ante Deportivo Moquegua por el Torneo Clausura y se reveló que deberá afrontar este duelo sin tres jugadores esenciales.

Angel Curo
Alianza Lima suma sus primeras tres bajas para partido ante Deportivo Moquegua
Alianza Lima suma sus primeras tres bajas para partido ante Deportivo Moquegua | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima atraviesa un gran momento de forma tras volverse a meter en la pelea por el título del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules buscan no desentonar, por lo que ya se concentran en vencer a Deportivo Moquegua por la fecha 13. Sin embargo, en la previa del duelo, se conoció que deberán hacerle frente a la ausencia de tres destacados futbolistas.

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Alianza Lima suma sus primeras tres bajas para partido ante Deportivo Moquegua

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista José Varela reveló detalles de la planificación de Alianza Lima para vencer a Deportivo Moquegua. Sin embargo, las alarmas se encendieron en Matute, luego de informar que los futbolistas Mateo Antoni, Esteban Pavez y Nicolás Díaz no formarían parte de la convocatoria.

Según indicó el comunicador, el central uruguayo presenta una molestia en la rodilla, lo que le impediría ser considerado. Por su parte, el volante chileno terminó lesionado en el partido ante Atlético Grau y, tras someterse a pruebas médicas, se detectó que padece un desgarro, por lo que tampoco estaría en la nómina.

Mateo Antoni, Esteban Pavez, Nicolás Díaz, Alianza Lima

Mateo Antoni, Esteban Pavez y Nicolás Díaz no jugarán ante Deportivo Moquegua

"Sobre Mateo Antoni, lesionado está, a confirmación próxima del detalle por parte de Alianza Lima. Hay alta posibilidad de que sea de la rodilla, es complicado. Pablo Guede dijo que parece que Pavez se rompió. Esteban se sacó resonancia y hay un desgarro. A falta de ser oficial, es probable que sea un desgarro, pero falta conocer el grado", reveló.

Por su parte, Nicolás Díaz sigue siendo motivo de preocupación para el comando técnico de Alianza Lima, ya que continúa presentando molestias en el oído que le provocan mareos constantes.

"Si hablamos de bajas no serían los únicos que faltarían, porque hay una preocupación por Nicolás Díaz. No hay una estabilidad de su problema que tiene en el oído, porque está mareado y se puede manifestar cuando menos lo crees oportuno", complementó el comunicador.

¿Cuántos futbolistas lesionados hay en Alianza Lima?

Tras confirmarse las ausencias de Mateo Antoni, Esteban Pavez y Nicolás Díaz, el técnico Pablo Guede deberá realizar modificaciones en su esquema de juego. Además, con estas bajas, los blanquiazules suman cuatro jugadores lesionados en su plantel, ya que Paolo Guerrero continúa fuera de las canchas debido a un desgarro.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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