¿Indirecta a la 'U'? Leao Butrón rotundo sobre el presente de Alianza Lima: "El mejor equipo sin ayuda"

Alianza Lima vivió una jornada especial el último martes. Jugadores, directivos y cuerpo técnico acudieron al Santuario de las Nazarenas para renovar su fe y encomendarse al Señor de los Milagros en una misa por el mes morado. Uno de los que participó de la jornada religiosa fue Leao Butrón. El exarquero de Alianza Lima se hizo presente en el evento y aprovechó la oportunidad para referirse al presente del cuadro blanquiazul con una rotunda opinión.

Leao Butrón rotundo sobre el presente de Alianza Lima con picante mensaje

En declaraciones a la prensa, el exportero aliancista expresó su respaldo al plantel dirigido por Pablo Guede y se animó a decir que son el equipo con mejor presente en la Liga 1 2026; además, precisó que los recurrentes errores arbitrales beneficiarían a un solo equipo, dejando entrever que se trataría del clásico rival, Universitario de Deportes.

"Estamos apostando por el equipo y confiamos mucho en ellos. Seguro, es el mejor equipo, el más regular del año y sin ayuda arbitral. Siempre se equivocan (los árbitros), lo malo es que están equivocándose solamente a favor de un equipo", manifestó Butrón tras participar de la misa por el Cristo Moreno.

Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima, habló sobre el presente del club y los errores arbitrales

De esta manera, Leao Butrón dejó clara su confianza en el plantel de Alianza Lima y no dudó en cuestionar el arbitraje de la Liga 1 2026 con un mensaje que podría generar repercusiones. Mientras los blanquiazules continúan luchando por el Torneo Clausura, las declaraciones del exguardameta vuelven a poner sobre la mesa la polémica por las decisiones arbitrales y su presunto impacto en la disputa por el título nacional.

Próximo partido de Alianza Lima

Vale recordar que el próximo partido de Alianza Lima está programado para el domingo 25 de octubre a la 1.00 p. m., cuando visite en el Estadio 25 de Noviembre a CD Moquegua, por la fecha trece del Torneo Clausura.