¿Adiós al Clausura? Revelan la gravedad de la lesión de Esteban Pavez en Alianza Lima

Gran preocupación generó en Alianza Lima la repentina sustitución de Esteban Pavez durante el partido contra Atlético Grau en Matute. El mediocampista chileno fue reemplazado en el entretiempo por su compañero Gianfranco Chávez y, posteriormente, Pablo Guede dejó entrever que el jugador “se había roto”. En ese contexto, en las últimas horas se reveló la gravedad de su lesión y cuánto tiempo sería baja en el conjunto blanquiazul.

Revela la gravedad de la lesión de Esteban Pavez y cuánto tiempo será baja en Alianza Lima

Según información del periodista Mario Pinedo, el volante central ya pasó por exámenes médicos y, según los resultados, sufrió un desgarro en el encuentro del último fin de semana en Matute. Asimismo, precisó que su retorno a las canchas está previsto para dentro de unas semanas, con lo cual, se perdería los próximos encuentros frente a CD Moquegua y Sporting Cristal por el Torneo Clausura.

"Se confirmó que Esteban Pavez sufrió un desgarro el fin de semana en el partido ante Atletico Grau. Tiene para un par de semanas fuera de las canchas y en rehabilitación", publicó el citado comunicador en su cuenta de X.

Esteban Pavez sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima

De esta manera, Alianza Lima pierde a una pieza importante en la zona medular para afrontar sus próximos compromisos en el Torneo Clausura. Ahora, Pablo Guede deberá buscar alternativas para cubrir la ausencia de Esteban Pavez, con la intención de mantener la competitividad del equipo en la recta decisiva del campeonato. Todo dependerá de la evolución del futbolista chileno durante su proceso de rehabilitación para determinar a ciencia cierta cuándo podrá volver a las canchas.

¿Quién reemplazaría a Esteban Pavez en Alianza Lima?

Jesús Castillo se perfila como el principal candidato para suplir a Pavez en el mediocampo aliancista, aunque tampoco se descarta la posibilidad de alternar a Gianfranco Chávez en dicho sector del campo. Otra opción que maneja Guede es la del chileno Nicolás Díaz, siempre y cuando esté recuperado del cuadro de laberintitis que ha sufrido en las últimas semanas.