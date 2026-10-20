¿Vuelve a Alianza Lima? Ángelo Campos revela su sentir tras el descenso de UTC a la Liga 2

UTC cayó derrotado ante Cienciano por la jornada 12 del Torneo Clausura, resultado que confirmó el descenso del elenco cajamarquino a la Liga 2. Ante esta situación, Ángelo Campos, portero y capitán del equipo, rompió su silencio y reveló cómo se siente por el difícil momento que atraviesa el club. Además, se mostró orgulloso del esfuerzo realizado por sus compañeros.

Ángelo Campos revela su sentir tras el descenso de UTC a la Liga 2

"Somos un grupo de valientes, la dificultad se ve en los hombres y estoy orgulloso del grupo que tenemos y de los jugadores que están en el plantel de UTC" fueron las primeras declaraciones del conocido como el 'Mono' Campos, en conversación con los medios.

Al analizar brevemente el encuentro contra Cienciano, el arquero nacional señaló que el equipo generó algunas ocasiones de gol, aunque reconoció que deben seguir trabajando para mejorar la definición. "Tuvimos varias ocasiones, Falcón tuvo una gran noche y salvó a Cienciano. Es un partido de un gol y tenemos que seguir afinando en la definición".

Pese a la difícil situación, Campos destacó que el equipo siempre ha dado la cara y aseguró que seguirán siendo un rival complicado para cualquier adversario que deban enfrentar en el tramo final del Torneo Clausura. "Nosotros dentro del campo no podemos ocultarnos, somos un rival duro, complicado pero Cienciano tiene un gran plantel. Los partidos que vengan vamos a lucharlos hasta el final".

Ángelo Campos estuvo 5 temporadas en Alianza Lima

Por último, el exarquero de Alianza Lima expresó su satisfacción por el grupo que integra y aseguró que UTC seguirá afrontando con compromiso los partidos que le restan en el Torneo Clausura.

"Me siento muy bien, después de casi siete meses volví a jugar. Tuve una preparación muy fuerte y he vuelto con mucha fuerza, era un tiempo que tenía que volver y estoy poniéndome de la mejor forma. A veces hay cosas que no se pueden explicar, como hombre siempre puse la cara y he estado al pie del cañón. La verdad soy una persona consciente y coherente con mis compañeros. Estoy contento, feliz por este grupo".

Trayectoria de Ángelo Campos