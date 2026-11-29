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Jefferson Farfán pasará a la historia del fútbol peruano si Alianza Lima pierde la final de la Liga 1
Jefferson Farfán puede obtener un tremendo logro si Alianza Lima pierde la final de la Liga 1 2026, aunque le costaría una profunda tristeza a los hinchas.
Jefferson Farfán es uno de los grandes futbolistas que ha tenido el Perú a lo largo de su historia, entrando sin duda alguna en el Top 10 de leyendas. El ex PSV Eindhoven es hincha confeso de Alianza Lima, pero 'necesita' que los blanquiazules pierdan la final de la Liga 1 para hacerse con un logro imposible de superar.
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Como muchos recuerdan, en 2021 la 'Foquita' regresó a La Victoria y salió campeón del fútbol peruano y fue determinante en algunos partidos. Luego, en 2022 siguió dentro del plantel pero no jugó debido a una lesión, aunque de todas formas celebró el bicampeonato y se retiró de forma profesional.
Jefferson Farfán puede hacer historia si Alianza Lima pierde
Es precisamente ese el detalle que lo puede volver aún más una leyenda. Actualmente, Paolo Guerrero se encuentra en Alianza Lima y aseguró que este será su último año antes de colgar los chimpúnes. Por ello, tiene la posibilidad de salir campeón antes de dejar el fútbol para siempre.
Sin embargo, si no lo consigue, hará que su amigo pase a la eternidad. En caso los blanquiazules pierdan la final de la Liga 1, Jefferson Farfán se convertirá automáticamente en el único de los denominados ‘4 Fantásticos’ en haber salido campeón justo antes de retirarse profesionalmente, pasando así a la historia.
Paolo Guerrero puede salir campeón en su retiro.
Recordemos que Claudio Pizarro dejó el fútbol salvando al Werder Bremen del descenso, Juan Manuel Vargas no pudo alzar la copa con Universitario de Deportes y la 'Foquita' sí logró celebrar. Todo dependerá de si Paolo Guerrero logra alzar el trofeo este 2026. En caso lo consiga, ‘JF’ deberá compartir esa hazaña con su ‘compadre’.
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