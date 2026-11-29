Alianza Lima se prepara para disputar las finales de la Liga 1 2026, con el firme objetivo de llevarse el título nacional luego de tres temporadas sin conseguirlo. Para poder llegar a la meta, a inicios de año los blanquiazules se reforzaron en el mercado de fichajes y una de las contrataciones que llegó fue Federico Girotti, quien sorprendió recientemente con un gesto hacia el escudo de Matute.

El delantero argentino no ha convertido la cantidad de goles deseada por la afición, pero de todas formas se ha desempeñado de forma correcta y ha colaborado bastante en el campo. Por ello, se ha ganado el cariño de un sector de la hinchada y este decidió responder de la mejor manera.

Durante el último entrenamiento de Alianza Lima, previo a recibir un descanso hasta el lunes, se vio a Federico Girotti sumamente feliz y haciendo un corazón con sus manos alrededor del escudo blanquiazul, dejando claro que está totalmente contento con su estadía en La Victoria y que ya es un íntimo más.

Federico Girotti haciendo un corazón en el escudo.

Lo cierto es que el 'Tanque' sigue trabajando para llegar al 100% a las dos finales de la Liga 1 2026, que se jugarán el 8 y 13 de diciembre. El rival todavía está por conocerse, pero saldrá del enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

Números de Federico Girotti en Alianza Lima

Federico Girotti ha jugado un total de 28 partidos con Alianza Lima esta temporada, contando entre Liga 1 y Copa Libertadores. En esa cantidad de cotejos ha logrado convertir cuatro goles y brindó dos asistencias. Le restan las dos finales del campeonato peruano para mejorar su promedio.