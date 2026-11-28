Universitario se enfrenta a Sport Huancayo en partido por la primera semifinal de la Liga 1 2026, que se juega en el estadio IPD de Huancayo. A continuación, repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.

¿Cuándo juega Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo se juega el domingo 29 de noviembre , en el imponente estadio IPD de Huancayo.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo?

Repasa horarios y canales para que no te pierdas el partido

Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.00 p. m.

México y Honduras: 2.00 p. m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (Miami y Nueva York / EST) y 12.00 p. m. (Los Ángeles / PST)

España: 9.00 p. m. (CET)

¿Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo será transmitido por L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. También puedes verlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video, TV 360 By Bitel y Fanatiz.

Universitario vs Sport Huancayo: previa del partido

Sport Huancayo y Universitario se miden el domingo 29 de noviembre en el Estadio IPD Huancayo por la primera semifinal de la Liga 1 2026. Ambos equipos vuelven a verse las caras apenas una semana después de enfrentarse en la última fecha del Torneo Clausura, compromiso en el que el 'Rojo Matador' goleó 4-1 al cuadro 'Merengue' y conquistó el segundo certamen corto de la temporada.

De cara a este primer duelo de la llave en la 'Ciudad Incontrastable', el comando técnico de la 'U' deberá replantear su oncena debido a importantes ausencias en el plantel. Todo apunta a que serán baja César Inga y Horacio Calcaterra, quienes sufren sendas lesiones; sin embargo, en Ate se espera la vuelta de Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray para potenciar el frente de ataque.

Sport Huancayo y Universitario se enfrenta por la semifinal de la Liga 1

Por su parte, el conjunto local llega con el envión anímico al tope tras cerrar una recta final arrolladora. Sport Huancayo ganó 10 de 11 partidos en el Torneo Clausura, una racha determinante que le permitió quedarse con el último torneo corto y ganarse el derecho de disputar los playoffs para luchar por el título nacional.

El encuentro de vuelta de esta serie semifinal se jugará el próximo viernes 4 de diciembre en el Estadio Monumental de Ate. El equipo que logre imponerse en el marcador global avanzará a la gran final de la Liga 1 2026, instancia en la que ya espera Alianza Lima.