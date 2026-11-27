Recientemente, dos acróbatas argentinos fueron liberados tras permanecer bajo custodia del ICE por casi tres semanas en el aeropuerto Sky Harbor. La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad, quienes han estado atentos a su caso desde el inicio de su arresto. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: acróbatas argentinos son liberados bajo fianza tras 18 días bajo custodia del ICE

Según informes de las autoridades y FOX10, dos acróbatas profesionales provenientes de Argentina, vivieron una experiencia angustiante tras ser arrestados en el aeropuerto Sky Harbor . Gustavo Romanello, de 34 años, y Agustín Baccega, de 42 años, recuperaron su libertad bajo fianza el 25 de noviembre de 2026, después de haber estado detenidos durante 18 días por el ICE en Arizona.

El arresto se produjo el 7 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, donde la pareja llegó desde Orlando para asistir al funeral de un amigo de la comunidad circense. Según el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE, ambos ingresaron legalmente al país americano en 2020, pero se quedaron más allá de sus permisos de estancia.

No obstante, familiares y amigos los defendieron y señalaron que ellos residen en el país desde entonces, tienen solicitudes de asilo en trámite y poseen permisos de trabajo válidos hasta 2029.

Tras estar separados en diferentes centros migratorios, incluyendo el Centro de Procesamiento de Florence, ambos lograron obtener fianza tras sus audiencias. Al salir, denunciaron las condiciones inadecuadas de su arresto y anunciaron su intención de continuar con el proceso legal para obtener la residencia.

¿Qué sucederá con ellos tras ser liberados?

La próxima semana, los artistas, según comentaron a FOX10, esperan regresar a Florida y retomar sus presentaciones en los escenarios. Baccega expresó su entusiasmo por volver a Orlando, destacando la necesidad de recuperar su vida cotidiana y sus empleos.

"Necesitamos ganarnos la vida, pagar las facturas, el coche y el apartamento, así que esperamos llegar allí lo antes posible", afirmó. Por su parte, Romanello enfatizó la importancia de reconectar con amigos y familiares, así como de restablecer su rutina diaria. "Queremos volver a nuestra vida, a nuestros sueños”, sentenció.