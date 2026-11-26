Estudiantes vs Palmeiras protagonizarán un partidazo por la gran final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo. A continuación, podrás revisar todo acerca de este duelo.

Canal confirmado del Estudiantes vs Palmeiras: ¿dónde ver la final de la Copa Libertadores 2026?

La transmisión de la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

Chile: Chilevisión

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos

Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect

¿Cuándo y a qué hora juegan Estudiantes vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Estudiantes vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 está pactado para el sábado 28 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora argentina).

México: 2.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Banner oficial de la final de la Libertadores.

Previa del Estudiantes vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores

La gloria eterna vuelve a poner frente a frente a dos gigantes del continente en un escenario cargado de mística: Palmeiras y Estudiantes de La Plata definen el sábado 28 de noviembre la Copa Libertadores 2026 en el mítico Estadio Centenario de Montevideo.

El cruce reedita, 58 años después y exactamente en el mismo estadio, la histórica definición de 1968 que consagró por primera vez al conjunto platense. Aquel recuerdo funciona como combustible emocional para un Estudiantes dirigido por Alexander Medina que busca su quinta estrella continental tras dejar en el camino a dos pesos pesados brasileños, incluida una infartante semifinal ante Flamengo donde Fernando Muslera se vistió de héroe en los penales. Del otro lado aparece el Palmeiras de Abel Ferreira, habituado a las noches decisivas en su octava final y decidido a conquistar su cuarto trofeo para igualar la línea de los máximos campeones de Brasil, respaldado en la jerarquía de Gustavo Gómez, Andreas Pereira y el poder ofensivo de José Manuel López.

En lo futbolístico se anticipa un choque de estilos tan intenso como cerrado, donde el margen de error será mínimo. El Verdão llega con una estructura flexible de tres centrales que prioriza la posesión paciente y el juego asociado en campo rival, aunque sufrió hasta los penales frente a Liga de Quito y Fluminense para sacar boleto a Uruguay. El Pincha, fiel a su ADN copero, apostará por la presión alta —rubro en el que lidera el certamen— y las transiciones rápidas hacia Guido Carrillo y Tiago Palacios, mientras Medina termina de definir al reemplazante del suspendido Baltasar Rodríguez entre Fabricio Pérez y Edwuin Cetré. Con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y el empate histórico entre Argentina y Brasil en 25 títulos por país en juego, Montevideo promete una tarde inolvidable.