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Palmeiras vs Estudiantes por Final de Copa Libertadores 2026: fecha, hora y canal confirmado
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver Palmeiras vs Estudiantes por la gran final de la Copa Libertadores 2026 en Montevideo.
No falta mucho para disfrutar la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras vs Estudiantes en el Estadio Centenario de Montevideo. Ambas escuadras batallaron palmo a palmo para llegar a estas instancias, por lo que se espera un duelo muy atractivo para el gusto de los aficionados. Conoce el día, hora y canal de transmisión para no perderte esta emotiva definición.
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¿Cuándo juega Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026?
El partido entre Palmeiras y Estudiantes por la final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Dos campeones se verán cara a cara en busca de hacer crecer su palmarés para orgullos de sus aficionados.
¿A qué hora juega Palmeiras vs Estudiantes?
Este duelo entre Palmeiras vs Estudiantes inicia a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (5.00 p. m. horas de Buenos Aires y Brasil). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 3.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.
- Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Palmeiras vs Estudiantes por final de la Copa Libertadores 2026?
La transmisión del partido entre Palmeiras vs Estudiantes se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus y DGO mediante tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Final de la Copa Libertadores 2026 será entre Palmeiras y Estudiantes.
Canales de transmisión para ver Palmeiras vs Estudiantes
- Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Chile: Chilevisión
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Vamos
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports Connect
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