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Intentan agredir a influencer De Panenka de Universitario a las afueras del estadio de Alianza Lima: "Asustado"
El youtuber 'De Panenka', del programa 'La jugada good', sufrió ataques verbales y físicos por presuntos hinchas de Alianza Lima tras asistir al 'Caminito íntimo'.
La noche del último lunes 23 de noviembre, un tenso suceso ocurrió en las afueras del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El youtuber 'De Panenka', conocido por su contenido referido a su club Universitario de Deportes, enfrentó insultos y empujones mientras grababa un programa de YouTube con los exfutbolistas Christian Ramos, Jair Céspedes y el creador de contenido Sebastián Atoche.
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La llegada del creador de contenido, que es hincha del equipo crema, a los exteriores del estadio de Alianza Lima irritó a varios presuntos seguidores del equipo blanquiazul, quienes se aproximaron a increparle. La situación amenazó con volverse más violenta, lo que obligó a la policía a intervenir para salvaguardar al influencer y prevenir más ataques.
Influencer de Universitario casi sufre agresión en Matute
En diversos videos difundidos por la red social ‘X’, se muestra a varias personas criticando a Sebastián Atoche por invitar al influencer crema 'De Panenka' a las inmediaciones de Matute. “Sabes que tu carrera está en riesgo, ¿verdad? ¿Sabes que has traído a un rival?", se escucha en uno de los clips.
Posteriormente, una mujer se acercó al youtuber del Universitario para confrontarlo: "¿Te gusta hablar mal de Alianza? Así te vas protegido por la policía", mientras otros sujetos lo empujaban e intentaban agredirlo. Los agentes de seguridad trataron de resguardarlo junto con la Policía Nacional.
Al difundir el material, el influencer 'Markito Oficial' cuestionó a la producción del programa de YouTube por exponer a uno de sus miembros a semejante riesgo, considerando la rivalidad entre las hinchadas del fútbol peruano.
"Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y también Atoche deberá asumir responsabilidad y ofrecer las disculpas pertinentes. Las producciones deben ser cautelosas, especialmente ahora que el ambiente del fútbol peruano está tan tenso", concluyó.
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