La noche del último lunes 23 de noviembre, un tenso suceso ocurrió en las afueras del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. El youtuber 'De Panenka', conocido por su contenido referido a su club Universitario de Deportes, enfrentó insultos y empujones mientras grababa un programa de YouTube con los exfutbolistas Christian Ramos, Jair Céspedes y el creador de contenido Sebastián Atoche.

PUEDES VER: Novia de Martín Távara comparte fuerte mensaje tras no clasificar a semifinales y confirmar salida de Cristal

La llegada del creador de contenido, que es hincha del equipo crema, a los exteriores del estadio de Alianza Lima irritó a varios presuntos seguidores del equipo blanquiazul, quienes se aproximaron a increparle. La situación amenazó con volverse más violenta, lo que obligó a la policía a intervenir para salvaguardar al influencer y prevenir más ataques.

Influencer de Universitario casi sufre agresión en Matute

En diversos videos difundidos por la red social ‘X’, se muestra a varias personas criticando a Sebastián Atoche por invitar al influencer crema 'De Panenka' a las inmediaciones de Matute. “Sabes que tu carrera está en riesgo, ¿verdad? ¿Sabes que has traído a un rival?", se escucha en uno de los clips.

Posteriormente, una mujer se acercó al youtuber del Universitario para confrontarlo: "¿Te gusta hablar mal de Alianza? Así te vas protegido por la policía" , mientras otros sujetos lo empujaban e intentaban agredirlo. Los agentes de seguridad trataron de resguardarlo junto con la Policía Nacional.

Al difundir el material, el influencer 'Markito Oficial' cuestionó a la producción del programa de YouTube por exponer a uno de sus miembros a semejante riesgo, considerando la rivalidad entre las hinchadas del fútbol peruano.

"Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y también Atoche deberá asumir responsabilidad y ofrecer las disculpas pertinentes. Las producciones deben ser cautelosas, especialmente ahora que el ambiente del fútbol peruano está tan tenso", concluyó.