Los astros vuelven a enviar señales y este martes 24 de noviembre podría traer sorpresas inesperadas para cada signo del zodiaco. ¿El amor te dará una nueva oportunidad? ¿Se avecinan cambios en el trabajo o buenas noticias para tus finanzas? Descubre qué revelan las cartas del tarot y conoce las predicciones de Josie Diez Canseco para tu futuro en el amor, la salud, el dinero y el trabajo.

Horóscopo de HOY, martes 24 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu círculo social se limita a tu entorno laboral y ahí encontrarás el amor, una reunión de trabajo traerá a tu vida a alguien con quien compartirás sentimientos y también intereses profesionales. Día de logros, harás una brillante exposición de tu proyecto y no encontrarás ninguna oposición.

Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Con insistencia lograrás que tu pareja te confíe sus preocupaciones, juntos buscarán soluciones y estarán más unidos, este martes le demostrarás que aparte de tu amor también cuenta con tu apoyo. Trabajos de última hora te harán pensar en cancelar un compromiso personal, no lo hagas, distraerte evitará que sufras los efectos del estrés.

Número de suerte, 16.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Te quejas de que tu pareja no es comunicativa y no te das cuenta que no sabes escuchar, déjala expresarse, la comunicación traerá comprensión y más unión a tu relación. Día de mucho trabajo y no contarás con ayuda, no te dejes llevar por ideas negativas que te hacen pensar que se aprovechan de ti, tu esfuerzo no pasa desapercibido, tendrás la recompensa que mereces.

Número de suerte, 2.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Dejarás de lamentarte por lo que no pudo ser y retomarás tu vida social, hoy disfrutarás de la compañía de gente alegre y positiva, y te darás cuenta que los recuerdos ya no te causan ninguna inquietud. Te organizarás y tendrás un mejor control de tus gastos, lo que te permitirá cancelar una deuda que vienes arrastrando desde hace mucho tiempo.

Número de suerte, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de romance y pasión, los sentimientos serán intensos y la sensación de que tu relación se estaba enfriando desaparecerá, te sentirás seguro de que tu amor es correspondido. Laboralmente las cosas empezarán a mejorar, llegarán respuestas positivas de planteamientos que habías presentado hace mucho tiempo.

Número de suerte, 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás malhumorado y desconfiado, hoy no habrá entendimiento en tu relación de pareja, es mejor dejar las cosas como están, mañana todo volverá a la normalidad. Te fastidiarán los comentarios que harán de tu trabajo, pero no todo será negativo, una nueva propuesta te devolverá la confianza.

Número de suerte, 9.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Hoy tu pareja estará muy sensible y necesitará más afecto que de costumbre, expresa con palabras y atenciones tus sentimientos y lograrás devolverle la confianza. Te encargarán un trabajo de mucha responsabilidad, te esforzarás mucho y lograrás responder a las expectativas.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Se aclararán los malos entendidos y volverá la calma a tu relación de pareja, la reconciliación cambiará tu ánimo, el amor volverá a ser un gran estímulo en tu vida. Recurrirás a tu experiencia y poder de convencimiento para lograr lo que te propones laboralmente, hoy no habrá quien se oponga a tus argumentos.

Número de suerte, 5.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Transmitirás sencillez y seguridad lo que aumentará tu atractivo, muchas personas intentarán llamar tu atención pero tu interés estará centrado en la persona que amas. Diversificar tus actividades te ha dado muy buenos resultados y ha mejorado tu economía, hoy empezarás a hacer planes para retomar los estudios que habían quedado de lado.

Número de suerte, 16.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Las ocupaciones de tu pareja no le permitirán dedicarte mucho tiempo, pero tendrá detalles especiales que te demostrarán que siempre estás en sus pensamientos. Trabajas con mucha dedicación pero sientes que nadie valora lo que haces, te equivocas, hoy recibirás recompensas que te demostrarán que sí reconocen tus méritos.

Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Has superado la tristeza y alcanzado tranquilidad y equilibrio interior y se refleja en tus actitudes lo que aumenta tu atractivo, tus oportunidades románticas también aumentarán. Tu capacidad para analizar y proyectarte te permitirá aprovechar oportunidades que otros no tomarán en cuenta.

Número de suerte, 22.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Los consejos que te dará alguien con mucha experiencia te harán reflexionar y darte cuenta que no tienes por qué sentirte atado a una relación donde ya no existe romance y sólo queda la costumbre, y al fin te animarás a terminar con esa situación que te hace sentir inestabilidad. La dedicación y entrega al trabajo te dará más satisfacciones de las que esperas.