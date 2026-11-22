Los astros comparten sus revelaciones este lunes 23 de noviembre, ofreciendo mensajes que transformarán tu día a día. ¿Experimentarás hoy una sorpresa en el amor, recibirás un ingreso inesperado o percibirás una señal del universo? Conoce las predicciones gratuitas de Josie Diez Canseco para los doce signos del zodiaco y descubre lo que el destino tiene reservado para ti en aspectos como el amor, la salud y las finanzas.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de hoy, lunes 23 de noviembre

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Los malos entendidos sentimentales se agravarán por tu empeño en recordar problemas pasados, hoy tu pareja te dará un tiempo para que tomes una decisión, estar solo te ayudará a valorar el amor y olvidar viejos rencores. Económicamente no tienes dificultades pero las cosas pueden cambiar si no te planificas, evita gastos innecesarios y conservarás tu bienestar.

Número de suerte, 22.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tu relación de pareja no se encamina hacia la meta que te has trazado, ten paciencia y no presiones, hoy notarás algunos cambios y vendrán muchos más que te llevarán hacia la estabilidad. Llegará una nueva propuesta de trabajo, analiza para ver si vale la pena dejar lo que tienes ahora, es buena económicamente pero no te ofrecerá muchas mejoras profesionales.

Número de suerte, 3.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja ha cambiado mucho y te sientes desorientado, no imagines razones que sólo te hacen sufrir, pregunta y aclara tus dudas, la explicación es más sencilla de la que imaginas y te tranquilizará. Día de cambios positivos que terminarán con la etapa difícil que te ha tocado vivir laboralmente.

Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Después de muchos desacuerdos la armonía vuelve a tu vida sentimental, hoy tu pareja te dará una noticia maravillosa que traerá estabilidad a tu relación. No te entusiasmes con las propuestas que lleguen, analízalas antes de comprometerte, recuerda que una mala decisión puede hacerte perder todo lo que has logrado avanzar.

Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu situación sentimental no mejorará hasta que no reconozcas tus errores, una disculpa bastará para que el ser amado perdone y olvide, y vuelvas a ser el centro de su atención. Laboralmente será un día tranquilo, tomarás los pequeños inconvenientes con serenidad y no habrá nada que te altere.

Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te reencontrarás con alguien a quien hacía tiempo que no veías, los sentimientos resurgirán con fuerza y no harás nada por evitarlo, ese encuentro traerá estabilidad a tu vida afectiva. Deja de lamentarte por lo que no salió bien, ponte a trabajar en tus nuevas ideas, el éxito está cerca pero sólo lo lograrás con perseverancia.

Número de suerte, 5.

LIBRA: 23 SET.- 22 OCT.: Las dudas se han aclarado y la ilusión vuelve a tu corazón, a partir de hoy te esforzarás por mantener esa felicidad demostrándole confianza a tu pareja. Las mejoras por las que te has esforzado empiezan a llegar, recibirás reconocimientos laborales y económicos y sentirás que tanto esfuerzo no fue en vano.

Número de suerte, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu relación está atravesando por momentos difíciles, toma las cosas con calma, poco a poco recuperarás la tranquilidad y a través del diálogo solucionarán sus diferencias. Tus asuntos laborales no han estado saliendo como esperabas, pero hoy las circunstancias cambiarán y te traerán oportunidades que te permitirán recuperar el tiempo perdido.

Número de suerte, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Después de analizar tus sentimientos tendrás claro lo que quieres para tu vida afectiva, hoy le darás una oportunidad a la persona que te ha demostrado su amor de muchas maneras. Día muy positivo laboralmente, obtendrás logros que ni imaginabas, y encontrarás soluciones para problemas que te parecían difíciles de superar.

Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Alguien de tu entorno más cercano te demostrará que es más que amistad lo que siente por ti, hoy descubrirás que el amor siempre estuvo a tu lado y no te dabas cuenta. Buscarás trabajos extras para poder equilibrar tu presupuesto, no te desanimes, la mala racha pasará, más pronto de lo que imaginas llegará una excelente propuesta laboral.

Número de suerte, 16.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Día de nuevas amistades y tentaciones, alguien que conocerás despertará emociones inquietantes en ti, evita situaciones peligrosas, porque perderías tu relación estable por algo pasajero en tu vida. Imprevistos en tu trabajo te permitirán demostrar tu experiencia y tu capacidad para tomar decisiones en momentos de tensión.

Número de suerte, 21.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Ya están claras tus ideas y lo que quieres lograr en el amor, hoy retomarás los planes que tenías para consolidar tu relación y que habían quedado de lado por las dudas que tenías. El dinero que esperas no llegará aún, pero no te desesperes, los trámites van por buen camino y de todas maneras se concretarán.

Número de suerte, 8.