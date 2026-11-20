En un país altamente sísmico como el Perú, estar bien informado es clave para actuar con prevención. Ante cualquier movimiento telúrico, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los parámetros de cada sismo registrado en la costa, sierra y selva. Revisa el reporte del último temblor en Perú hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, conoce dónde se ubicó el epicentro, verifica si la Marina de Guerra emitió alguna alerta de tsunami y repasa las principales medidas de seguridad.

Temblor de hoy, sábado 21 de noviembre: reporte del IGP sobre el último sismo 07:15 OTRO TEMBLOR EN JUNÍN Fecha y Hora Local: 21/11/2026 00:12:03

Magnitud: 5.0

Profundidad: 127km

Latitud: -10.96

Longitud: -76.18

Intensidad: III Junín

Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín 07:13 ¡Bienvenidos, lectores! Sigue EN VIVO el reporte de temblores en Perú de hoy, sábado 21 de noviembre. Consulta la información actualizada del último sismo, su hora de ocurrencia, magnitud y epicentro, de acuerdo con los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP).