Bryan Reyna quiere dejar atrás la derrota de Universitario de Deportes por 4-1 ante Sport Huancayo y ya piensa en la revancha frente al conjunto huancaíno. El atacante crema habló luego de marcar su primer gol con la camiseta merengue y, pese al complicado resultado, dejó un mensaje de confianza de cara a los próximos enfrentamientos por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2026.

Bryan Reyna, futbolista de Universitario, dio fuerte comentario sobre Sport Huancayo de cara a la semifinal

Reyna no ocultó su deseo de disputar la definición por el título con Universitario ante Sport Huancayo y envió un mensaje a los hinchas merengues, dejando en claro que el plantel afrontará con determinación los dos compromisos que se vienen.

"Vamos con todo en estos dos partidos para poder llegar a la final", afirmó el atacante ante la prensa que lo rodeó en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Reyna también expresó su alegría por volver a encontrarse con el gol después de una temporada complicada, en la que no consiguió tener la continuidad esperada. Asimismo, destacó que nunca dejó de trabajar para recuperar su mejor versión y ganarse nuevamente un lugar en el equipo.

"Emocionado, hace tiempo que no anotaba y ahora a prepararnos para lo que viene. Igual, nunca he bajado los brazos y he trabajado duro", declaró al periodista Raúl Chávez.

Pese a la derrota, Universitario tendrá una nueva oportunidad de medirse ante Sport Huancayo, esta vez en las semifinales de los playoffs. El conjunto crema terminó segundo en la tabla acumulada y buscará superar al equipo dirigido por su rival para conseguir el boleto a la final, donde ya espera Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna con Universitario ante Sport Huancayo?

Bryan Reyna ingresó en la segunda mitad del compromiso y consiguió descontar a los 78 minutos con un remate de zurda dentro del área. Sin embargo, su anotación no pudo cambiar el resultado de un encuentro que tuvo como protagonistas a Javier Sanguinetti y Daniel Porozo, quienes marcaron dos goles cada uno para darle el triunfo al 'Rojo Matador'.