Alianza Lima dejó ir a Mauricio Carrasco debido a la falta de oportunidades en el primer equipo, sin embargo, en 2026, el atacante se convirtió en la figura de la Liga 1. Es por eso que, desde el clásico rival del cuadro blanquiazul buscan el fichaje del exjugador íntimo: estamos hablando de Sport Boys.

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Mauricio Arrasco suena fuerte para fichar por el clásico rival de Alianza Lima

El periodista Rodrigo Robles Brito reveló que Sport Boys tiene en la mira a Arrasco para la Liga 1 2027, a partir de su destacado desempeño en la temporada 2026 del campeonato peruano.

Mauricio Arrasco se perfila como flamante fichaje de Sport Boys para la Liga 1 2027

“Kevin Becerra y Mauricio Arrasco en la órbita de Sport Boys. Agradan mucho para sumarse al Club rosado en el 2027”, escribió el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que el mediocampista ofensivo forma parte en la actualidad del FC Cajamarca; no obstante, su contrato vence en 2026, por lo que su futuro podría definirse al cierre de la temporada.

Asimismo, Mauricio Arrasco no solo tendría interés de fichaje por parte de Sport Boys, sino también por Sporting Cristal, Alianza Lima y un club del extranjero.

¿Cómo le fue a Mauricio Arrasco en Alianza Lima?

Arrasco inició su carrera futbolística en las divisiones menores de Alianza, donde permaneció entre 2014 y 2023. Tras su paso por la Sub-20, fue ascendido a la reserva del club. En 2023 consiguió integrarse al primer equipo y debutar profesionalmente en la Liga 1. Sin embargo, su continuidad fue breve, ya que en 2024 fue cedido a Alianza Universidad. Para 2025 regresó y tuvo una mayor presencia en el plantel, aunque al cierre de la temporada, ante la escasez de oportunidades, fichó por FC Cajamarca.