Un delantero de Alianza Lima atraviesa una temporada sobresaliente en la Liga 1 y sus registros lo colocan entre los principales goleadores sudamericanos de 2026. Además, está a solo cuatro goles de superar a Lionel Messi, que suma 26 goles en lo que va del año: estamos hablando de Eryc Castillo.

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Jugador de Alianza Lima está a 4 goles de sobrepasar a Lionel Messi como máximo goleador sudamericano en 2026

El buen momento de Castillo le ha permitido meterse en una clasificación que reúne a importantes figuras del fútbol internacional. De hecho, el atacante ecuatoriano comparte el sexto puesto con el uruguayo Luis Suárez con 23 anotaciones, consolidándose como uno de los futbolistas más efectivos de esta lista.

Eryc Castillo de Alianza Lima está a 4 goles de superar a Lionel Messi como goleador sudamericano en 2026

Por encima del jugador de Alianza Lima aparecen nombres como Julián Quiñones, quien lidera el ranking con 32 goles, y Fernando Zampedri, que ocupa la segunda posición con 29 anotaciones. Lionel Messi completa el podio con 26 tantos, mientras que el argentino Édgar Medrano se ubica cuarto con 24 conquistas.

De esta manera, Eryc Castillo tiene la posibilidad de seguir escalando posiciones en esta clasificación y acercarse a reconocidos delanteros del continente. Incluso, si consigue marcar cuatro goles más, superará el registro actual de la estrella argentina.

Ranking de máximos goleadores sudamericanos en 2026

1. Julián Quiñones: 32 goles.

2. Fernando Zampedri: 29 goles.

3. Lionel Messi: 26 goles.

4. Édgar Medrano: 24 goles.

5. Luis Suárez: 23 goles.

6. Eryc Castillo: 23 goles.

7. Bérgson: 22 goles.

8. Nazareno Gómez: 22 goles.

9. Jhonder Cádiz: 22 goles.

10. Salomón Rondón: 22 goles.