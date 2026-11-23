El Puerto de Seattle, encargado de la gestión del Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma (SEA), expresó recientemente su rechazo e indignación tras la detención de dos pasajeros, un padre y su hija mexicanos, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado 21 de noviembre de 2026.

Esta situación ha generado un amplio debate sobre las prácticas de control migratorio en los aeropuertos y la protección de los derechos de los viajeros en Estados Unidos. ¿Cuál es la postura actual de las autoridades?

EE. UU.: operador del aeropuerto de Seattle se pronuncia tras detención de pasajeros por parte del ICE

El Puerto de Seattle, que opera el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma (SEA), se pronunció tras el arresto de un padre y su hija, ambos mexicanos. El incidente ocurrió a las 8.00 a. m. en un área de embarque, mientras los pasajeros se preparaban para abordar el vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y la BBC, la operación tenía como objetivo detener a Ricardo Larrondo Mendoza, quien supuestamente había excedido su visa. Su hija, Sofía Hernández Mejía, fue arrestada tras presuntamente arrojar café caliente a los agentes, lo que podría acarrearle cargos por agredir a un oficial federal.

Además, se mencionó que otros viajeros interfirieron en el arresto. Bajo este contexto, la abogada de ambos, Olia Catalá, no dudó en defender a sus clientes, asegurando que ellos no tienen antecedentes penales y que están en medio de un proceso legal. Actualmente, los dos se encuentran detenidos en el Centro de Procesamiento del Noroeste en Tacoma.

El Puerto de Seattle aclaró públicamente que las acciones migratorias se realizaron sin su conocimiento ni participación, y se encuentra en conversaciones con el DHS para investigar posibles violaciones de los protocolos establecidos.

Alaska Airlines y autoridades no son ajenos a lo sucedido

Por su parte, Alaska Airlines manifestó que no fue notificada con antelación sobre el operativo, mostró su preocupación por lo sucedido y reportó retrasos en el vuelo.

Asimismo, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, también criticó las tácticas utilizadas y anunció una revisión de los protocolos de acceso a la manga de embarque y el uso de cubiertas faciales.