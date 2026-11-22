Recientemente, un video difundido por The Times se hizo viral y mostró un incidente ocurrido en un aparcamiento de Santa Clarita, EE. UU., donde un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) rompió la ventana trasera de un vehículo utilizando una porra . Otros agentes extrajeron a una persona del interior, la esposaron y la trasladaron en un todoterreno negro. Este hecho ha generado diversas reacciones sobre las tácticas empleadas por las autoridades migratorias. ¿El agente en mención fue respaldado?

Agente del ICE rompe ventana para detener a hombre en esta zona de EE. UU.: video se hizo viral

Una situación preocupante se registró el viernes 20 de noviembre de 2026 en el estacionamiento público de la estación del sheriff del Valle de Santa Clarita, California, tal como confirmó Los Angeles Times y un video difundido por Noticias de ABC7 Eyewitness.

Según lo expuesto, se pudo conocer que un hombre que, horas después fue detenido y liberado, había salido de la estación del sheriff de la zona, solicitando a una pareja que lo transportara en su auto blanco, cuando fue sorprendido. Al intentar abandonar el lugar, su vehículo fue bloqueado por dos camionetas SUV sin rotulación, conducidas por agentes de inmigración.

En un giro violento, al menos tres agentes enmascarados rodearon el automóvil. Tras advertir al conductor, uno de los oficiales rompió una de las ventanas traseras con una porra negra, extrayendo por la fuerza al hombre del asiento trasero, quien fue esposado y trasladado en una camioneta negra.

Aquella situación se tornó más tensa cuando varios activistas y observadores presentes intervinieron, enfrentándose a los oficiales. Durante el altercado, los agentes empujaron a los manifestantes y utilizaron gas pimienta contra el conductor del auto blanco y otros observadores, incluyendo a Ashley Calkins, quien se encontraba en el lugar y que se encargó de difundir el incidente .

¿Cuál es la postura del Departamento del Sheriff del Valle de Santa Clarita y del Condado de Los Ángeles?

La estación del sheriff del Valle de Santa Clarita y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles (LASD) expresaron su desvinculación total de este operativo federal.

Asimismo, afirmaron que no hubo participación ni asistencia de sus agentes en el arresto, asegurando que no colaborarán con el ICE en operativos migratorios. Además, destacaron que no se notificó a las autoridades federales sobre la liberación del individuo involucrado, ni se coordinó ninguna transferencia, y tampoco recibieron aviso previo sobre la intervención de ICE en la situación.