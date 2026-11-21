Debido a su localización en una zona con alta actividad tectónica, Perú experimenta a diario constantes movimientos sísmicos. Hoy, domingo 22 de noviembre, se ha confirmado un reciente temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo. ¿Sabes cómo actuar en caso de un movimiento telúrico? ¿Tienes tu mochila de emergencia a la mano?

Temblor en Perú HOY, domingo 22 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP 07:43 TEMBLOR EN PASCO Fecha y Hora Local: 22/11/2026 00:51:57

Magnitud: 5.1

Profundidad: 132km

Latitud: -10.85

Longitud: -76.10

Intensidad: IV Cerro de Pasco

Referencia: 25 km al SE de Cerro de Pasco, Pasco - Pasco. 07:42 TEMBLOR EN UCAYALI Fecha y Hora Local: 22/11/2026 00:09:55

Magnitud: 4.6

Profundidad: 156km

Latitud: -7.91

Longitud: -74.64

Intensidad: II Pucallpa

Referencia: 54 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 07:37 ¡Bienvenidos, lectores! En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, domingo 22 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).