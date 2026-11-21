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Temblor en Perú HOY, domingo 22 de noviembre EN VIVO: IGP reporta epicentro y magnitud del ÚLTIMO SISMO
¡Atentos! Consulta dónde y a qué hora ocurrió el último temblor en Perú este 22 de noviembre, según el IGP, y revisa su magnitud, epicentro y profundidad.
Debido a su localización en una zona con alta actividad tectónica, Perú experimenta a diario constantes movimientos sísmicos. Hoy, domingo 22 de noviembre, se ha confirmado un reciente temblor. Es importante que revises la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que incluye detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del sismo. ¿Sabes cómo actuar en caso de un movimiento telúrico? ¿Tienes tu mochila de emergencia a la mano?
PUEDES VER: Resultados del Simulacro de examen admisión UNCP: consulta tu puntaje en la prueba de hoy, 21 de noviembre
Temblor en Perú HOY, domingo 22 de noviembre: reporte del último sismo vía IGP
TEMBLOR EN PASCO
- Fecha y Hora Local: 22/11/2026 00:51:57
- Magnitud: 5.1
- Profundidad: 132km
- Latitud: -10.85
- Longitud: -76.10
- Intensidad: IV Cerro de Pasco
- Referencia: 25 km al SE de Cerro de Pasco, Pasco - Pasco.
TEMBLOR EN UCAYALI
- Fecha y Hora Local: 22/11/2026 00:09:55
- Magnitud: 4.6
- Profundidad: 156km
- Latitud: -7.91
- Longitud: -74.64
- Intensidad: II Pucallpa
- Referencia: 54 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
¡Bienvenidos, lectores!
En Líbero, te compartimos información sobre los últimos sismos registrados en el Perú hoy, domingo 22 de noviembre. Aquí encontrarás los últimos reportes sobre dónde ocurrió el temblor, cuál fue su magnitud, dónde se ubicó el epicentro y a qué hora se registró, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).
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