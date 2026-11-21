¡Confirmado! El Ministerio de Educación del Perú (Minedu), junto con sus direcciones regionales, ha confirmado públicamente el cierre del año escolar 2026 en las regiones más vulnerables debido al fenómeno El Niño. Las nuevas fechas, que se establecerán de manera escalonada, oscilarán entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre .

Esta acción preventiva busca salvaguardar a la comunidad educativa en áreas como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, que podrían verse afectadas por lluvias intensas e inundaciones, garantizando al mismo tiempo que se cumpla con el total de horas lectivas programadas. A continuación, todo lo que se sabe. ¿Qué pasará con Lima?

Cierre del año escolar 2026 por fenómeno El Niño en Tumbes

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes anunció recientemente el cierre anticipado del año escolar 2026, programado para este viernes 20 de noviembre . Ello responde a los riesgos que las lluvias intensas, vinculadas al fenómeno El Niño 2026-2027, representan para la seguridad de los estudiantes en la región norte del país.

La medida, formalizada a través de la Resolución N.° 005-2026-GRT-DRET-DGP-D, afecta de manera considerable a aproximadamente 700 instituciones educativas públicas, donde más de 70.000 alumnos cursan niveles inicial, primaria y secundaria.

Recientemente, estudiantes de localidades como Casitas, Bigotes y El Limón se vieron obligados a cruzar quebradas con caudales peligrosos para asistir a sus últimas clases, a pesar de las amenazas que las precipitaciones conllevan. A base de ello, se tomó la medida.

Fechas de cierre del año escolar 2026 en otras regiones

Las fechas de término del año escolar varían en las regiones afectadas por situaciones excepcionales. Mientras que el calendario regular concluye a mediados de diciembre, en lugares como Tumbes, las clases finalizarán el 20 de noviembre. En Piura, el cierre está programado para el 27 de noviembre .

Otras regiones del norte y la costa, como Lambayeque y La Libertad, han establecido fechas escalonadas que se extienden hasta el 4 de diciembre, incluyendo reportes de adecuaciones en Áncash, Arequipa, Ica y Lima Provincias.

¿Qué sucede con Lima?

En Lima, la anticipación del cierre del año escolar 2026 no se implementa de manera uniforme, sino que se llevará a cabo de forma diferenciada entre Lima Provincias y ciertos sectores específicos de Lima Metropolitana.

Esta medida busca atender las particularidades de cada área, garantizando así una adecuada adaptación a las necesidades educativas de los estudiantes.