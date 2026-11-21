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Sporting Cristal tiene contrato con jugador que le quitó a Alianza Lima para el 2027
Sporting Cristal tiene contrato para la Liga 1 2027 con un futbolista que le arrebató a Alianza Lima, lo que ha generado comentarios en la hinchada.
Sporting Cristal tiene chances mínimas de ganar el Torneo Clausura y la Liga 1 2026, aunque todavía es posible, por lo que ya comenzó a planificar lo que será su siguiente temporada de la mano de Roberto Mosquera. En ese sentido, los celestes tendrán en sus filas todo el 2027 a un importante futbolista que le arrebataron a Alianza Lima.
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Resulta que, como sabemos, el conjunto del Rímac siempre tiene la obligación de conseguir títulos al ser de los clubes más importantes del fútbol peruano, pero en las últimas campañas les ha sido imposible lograrlo. Pese a ello, este año demostraron una mejora al obtener la Copa de la Liga Caliente y, en esa línea, quieren afrontar de la mejor manera todo lo que se viene.
Recordamos que Sporting Cristal cuenta con Catriel Cabellos en sus filas, mediocampista peruano con paso en Racing Club y que le arrebató a Alianza Lima de forma totalmente inesperada. Sin embargo, lo que en su momento fue un batacazo en el mercado de fichajes, terminó convirtiéndose en una de las contrataciones más criticadas por la afición.
Catriel Cabellos en Sporting Cristal.
Debido a su rendimiento, muchos hinchas piden desde inicios de año que el volante nacional se vaya vendido o a préstamo, ya que consideran no ha sumado mucho al equipo. Lo cierto es que Catriel Cabellos tiene contrato en el Rímac hasta el 31 de diciembre del 2028, es decir, por dos temporadas más. De esta forma, estará en la Liga 1 de la próxima temporada.
¿Cuál es el valor de Catriel Cabellos?
De acuerdo a Transfermarkt, el mediocampista de Sporting Cristal tiene un precio de 700 mil euros en el mercado de transferencias y es una de sus cotizaciones más elevadas. Sin embargo, su mayor valor lo alcanzó en 2024 cuando jugaba para Alianza Lima, con 1 millón de euros.
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