A falta de una fecha para el cierre del Torneo Clausura, varios equipos de la Liga 1 ya se encuentran haciendo gestiones para planificar la próxima temporada y la conformación de sus planteles en temas de refuerzos y renovaciones. En ese contexto, en las últimas horas un exjugador de Alianza Lima y campeón con el cuadro blanquiazul confirmó que ha entablado conversación con uno de los equipos del torneo local.

Campeón con Alianza Lima confirmó negociaciones con club de la Liga 1

En declaraciones para PBO Campeonísimo, José 'Pepe' Soto, exjugador de Alianza Lima y campeón en las temporadas 2001, 2003, 2004 y 2006, confesó que viene conversando con la directiva de CD Moquegua para renovar su contrato, luego de haber conseguido el objetivo de salvar la categoría. El hoy técnico nacional indicó que aún no hay ningún acuerdo, pero que las negociaciones van por buen camino.

“Estoy en una reunión con la directiva, no hay un acuerdo todavía pero estamos con pequeños detalles pero estamos ahí. No es por plata, son algunos detalles que están quedando ahí en el aire . A nosotros lo que nos gusta es dirigir y nosotros queremos dirigir, son detalles mínimos. Trataremos en lo posible de darle una mejora para ya poder firmar”, dijo.

'Pepe' Soto dirigió a CD Moquegua en el Torneo Clausura 2026

De esta manera, José Soto se encuentra a detalles de definir su futuro profesional de cara a la temporada 2027, luego de cumplir el objetivo trazado con CD Moquegua. El exdefensor blanquiazul espera llegar a un acuerdo con la directiva para continuar al mando del equipo y afrontar un nuevo desafío en la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cómo terminó CD Moquegua en la Liga 1 2026?

Tras la llegada de Soto en octubre del presente año, ‘La Embestida del Sur’ logró importantes resultados, entre ellos, el empate con Universitario en el Monumental, que le permitieron asegurar su permanencia en primera división para el 2027. Recordemos que CD Moquegua terminó en el puesto 15 de la tabla acumulada con 33 puntos, sacándole 4 unidades de diferencia a FC Cajamarca, que es el único de los de abajo al que le falta jugar su último encuentro del Clausura.