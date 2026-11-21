Alianza Lima está plenamente enfocado en culminar el Torneo Clausura con una victoria y prepararse para disputar la final por el título de la Liga 1 2026. En medio de ello, el Tribunal de Apelaciones sorprendió a la delegación blanquiazul al pronunciarse y anunciar una importante medida con la sanción impuesta a Franco Navarro Monteyro.

Tribunal de Apelaciones tomó determinante medida con Franco Navarro

Previamente, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 informó que desestimó la apelación presentada por Alianza Lima en el caso de Franco Navarro, quien recibió una sanción que le impedía ingresar a los estadios durante tres fechas. Sin embargo, recientemente, el Tribunal de Apelaciones se pronunció y decidió reducir el castigo contra el actual director deportivo de los blanquiazules.

“Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el señor Franco Navarro Monteyro, en contra de la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP y notificada el 13 de noviembre de 2026, en el expediente L1.O-109-26, únicamente en el extremo de la reducción de las fechas de prohibición de acceso a los estadios”, indicaron.

Mediante una resolución, el organismo comunicó que modificó la sanción de tres a dos fechas oficiales sin poder acompañar a la delegación íntima. De esta manera, el directivo podrá estar presente en la final de vuelta de la Liga 1, que se disputará en Matute.

Tribunal de Apelaciones redujo la sanción contra Franco Navarro

“ Revocar la Resolución N.° 02, emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP, mediante la cual se sancionó al señor Franco Navarro Monteyro con la prohibición de acceso a los estadios por tres (3) fechas , sanción que deberá cumplirse durante los tres (3) siguientes partidos oficiales que dispute el club Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2026; y, reformándola, imponer al señor Franco Navarro Monteyro la sanción de prohibición de acceso a los estadios por dos (2) fechas, sanción que deberá cumplirse durante los dos (2) siguientes partidos oficiales que dispute el club Alianza Lima en la Liga 1 Te Apuesto 2026”, acotaron.

Esta modificación le permite a Alianza Lima contar con uno de los integrantes más importantes en su delegación y encarar con otro ánimo la gran final.

¿Por qué sancionaron a Franco Navarro con Alianza Lima?

Recordemos que la sanción impuesta a Franco Navarro se dio por lo sucedido en el partido de Alianza Lima ante Cienciano, donde el director deportivo blanquiazul tuvo la intención de agredir al DT del ‘Papá’, Horacio Melgarejo, luego que hiciera el gesto de Universitario a la hinchas íntima.