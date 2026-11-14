El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha anunciado la implementación de un subsidio económico temporal que oscilará entre S/180 y S/200 mensuales . Esta medida está destinada a apoyar a las familias vulnerables que se han visto impactadas por el fenómeno El Niño.

En una reciente entrevista en 'Cuarto Poder', Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, se refirió a este apoyo económico mensual. A continuación, te compartimos más información sobre el beneficio, requisitos y la fecha del primer pago.

El Ejecutivo presentó recientemente un nuevo anuncio que establece un apoyo económico destinado a trabajadores y familias afectadas por desastres naturales. Este subsidio oscilará entre S/180 y S/200 mensuales, cifra que se alinea con la línea de pobreza extrema en cada provincia.

Entrega de bono mensual de S/200 por fenómeno El Niño: ¿a partir de cuándo?

El titular del MEF precisó que la duración del apoyo será temporal, abarcando un periodo de tres a cinco meses, o hasta que se normalicen las condiciones laborales y de ingresos de los hogares beneficiarios . Se prevé que los pagos comiencen en diciembre de 2026, dependiendo de la evolución de las emergencias.

Es importante señalar que el presupuesto total destinado a esta iniciativa asciende a aproximadamente S/2.500 millones, que se utilizarán para diversos apoyos en respuesta a los efectos del fenómeno de El Niño. Este fondo incluirá bonos extraordinarios para adultos mayores, jubilados de la ONP y comunidades en zonas afectadas.

¿Quiénes acceden al bono mensual de S/200?

El programa está dirigido específicamente a trabajadores y familias que pierdan sus empleos debido a lluvias, inundaciones o huaicos, así como a pequeños agricultores y ganaderos , especialmente en el sur andino y el norte del país, que sufran pérdidas en sus cultivos o ganado.

También se contempla a los residentes de áreas vulnerables expuestas a desbordes de ríos y huaicos. Es importante destacar que este apoyo no será un bono generalizado para toda la población ni servirá para compensar el aumento de precios.

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos oficiales para acceder a los programas sociales aún no han sido confirmados ni publicados de manera definitiva por el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

En cuanto al padrón y la consulta, se planea realizar un cruce de información con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el Ministerio de Trabajo y el padrón del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Posteriormente, se habilitará una plataforma digital que permitirá a los ciudadanos verificar su condición de beneficiarios utilizando su número de DNI.