Nuevo bono de S/350 en Perú para noviembre y diciembre: ¿quiénes podrán cobrarlo y cuáles son los requisitos?

El Gobierno peruano anunció una nueva ayuda económica para diversos ciudadanos del país. El proyecto oficial presentado por el Poder Ejecutivo plantea una subvención extraordinaria adicional de S/350, que se entregaría por única vez junto con el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026. ¿Podrás recibirlo? Conoce más detalles.

La medida forma parte de un pedido de crédito suplementario por S/8.228 millones, destinado a financiar distintas acciones del Estado, entre ellas intervenciones relacionadas con el Fenómeno El Niño 2026-2027. Durante la sustentación ante el Congreso, el Ejecutivo explicó que el apoyo busca reforzar la protección económica de los usuarios de Pensión 65 frente a un escenario climático que podría generar mayores necesidades en los hogares más vulnerables.

Bono de 350 soles: ¿Quiénes podrán recibirlo?

El beneficio está dirigido a las personas que ya son usuarias del programa Pensión 65 y que figuren en el padrón correspondiente. Por ello, no se trata de un bono abierto para todos los adultos mayores del país ni de una nueva inscripción independiente. La propuesta establece que la subvención adicional será otorgada a los beneficiarios del programa social durante el periodo noviembre-diciembre.

bono de 350 soles

Por otro lado, es importante precisar que la propuesta oficial señala S/350 adicionales, mientras que Pensión 65 mantiene para este 2026 una subvención regular de S/350 por cada bimestre. De aprobarse y aplicarse la medida, un usuario podría recibir S/700 durante el periodo noviembre-diciembre.

¿Cuándo se realizaría el pago?

La subvención extraordinaria está planteada para entregarse entre noviembre y diciembre de 2026, junto con el pago regular correspondiente a ese bimestre. El cronograma oficial de Pensión 65 establece que el inicio del cobro del periodo noviembre-diciembre está previsto para el 30 de noviembre de 2026 en las modalidades de agencia, agente o cajero, mientras que para la modalidad de Empresa Transportadora de Valores (ETV) figura el 8 de enero de 2027.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el bono de S/350?

Por ahora, el requisito fundamental es pertenecer a Pensión 65 y estar incluido en el padrón de usuarios que corresponda. No se ha establecido un trámite adicional para solicitar este pago extraordinario de manera individual, por lo que los adultos mayores que ya reciben la subvención deben mantenerse atentos a la confirmación del beneficio, la modalidad y el lugar de cobro.