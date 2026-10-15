¡Aviso importante! Los trabajadores de siete sectores públicos recibirán su sueldo el viernes 23 de octubre de 2026, según el cronograma oficial de pagos correspondiente al mes de octubre, en el Banco de la Nación. Es importante que los beneficiarios conozcan las últimas actualizaciones y los requisitos necesarios para acceder a sus fondos sin ningún contratiempo.

Es importante saber que la programación se integra en el cronograma anual ratificado a través de la Resolución Viceministerial N.° 005-2025-EF/11.01, la cual determina las fechas correspondientes al pago de salarios y pensiones en el sector público para el año 2026. Aquí más información.

Trabajadores de siete sectores públicos cobran este 23 de octubre: aquí el cronograma y más

Empleados del sector público cobran este 23 de octubre: aquí el cronograma y más.

Tal como señaló recientemente el Banco de la Nación, estas son las siete entidades públicas que recibirán sus remuneraciones el día viernes:

Ministerio de la Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Tribunal Constitucional

Asimismo, el cronograma incluye, en las fechas establecidas, ciertos pagos periódicos no remunerativos. Estos abarcan conceptos como el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), el Sistema de Compensación por Tiempo de Servicio (Secigra) y las propinas destinadas a practicantes, siempre que sea pertinente.

¿Qué deben tomar en cuenta los trabajadores de estos sectores?

Bajo este contexto, se recomienda a los servidores de estas entidades que verifiquen la correcta habilitación de sus datos bancarios y de la cuenta de remuneraciones, con el fin de prevenir problemas al momento de recibir sus depósitos. Para consultar las fechas de pago de sueldos correspondientes al sector público, se puede acceder al enlace oficial del Banco de la Nación.