La selección peruana cerrará el 2026 con un último amistoso. Luego de la victoria ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, el entrenador Mano Menezes se medirá contra Panamá en el Inca Garcilaso de la Vega, con el objetivo de que los futbolistas se aclimaten a los estadios de altura para así poder disputar algunos partidos de las próximas eliminatorias al Mundial 2030 en estos recintos deportivos.

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Esta convocatoria llegará en la previa de la primera semifinal entre Sport Huancayo vs Universitario y a partir del miércoles 2 de diciembre, los futbolistas citados entrenarán en Cusco de cara al amistoso frente a Panamá, con el objetivo de que Mano Menezes pueda trabajar con todos durante una semana.

Lista de convocados de la selección peruana

La lista de convocados de la selección peruana se conocerá este viernes 27 de noviembre a las 11.00 a. m.

Lista de convocados de Perú.

¿Dónde se puede ver la lista de convocados de Perú?

Las redes oficiales de la selección peruana informaron que la lista de convocados podrá verse a través de la plataforma de streaming Bicolor+ Premium.

¿Cuándo jugarán Perú vs Panamá por amistoso internacional?

El amistoso internacional entre Perú vs Panamá se jugará el próximo miércoles 9 de diciembre en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora jugarán Perú vs Panamá en Cusco?

El duelo entre Perú vs Panamá está pactado para que empiece a las 6.00 p. m. (hora peruana y panameña).

¿Dónde ver el amistoso de Perú vs Panamá?

La transmisión del próximo amistoso internacional entre Perú vs Panamá podrá verse a través de Bicolor+ Premium. Sin embargo, los hinchas también podrán sintonizar este duelo gratis por la señal abierta de América TV (canal 4) en todo el país, así como por América TVGO vía streaming.

¿Cómo le ha ido a Perú bajo el mando de Mano Menezes?

Desde que Mano Menezes agarró el mando de la selección peruana, la Bicolor disputó un total de 9 amistosos internacionales, de los cuales ha sumado apenas dos victorias, empató otros dos y perdió los cinco restantes.

Su partido debut fue ante Senegal que acabó por 2-0 a favor de los africanos y su primera victoria fue ante Haití por 2-1. En cuanto al último encuentro disputado, la Bicolor se impuso por 2-0 a Bolivia en Matute.