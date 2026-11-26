FBC Melgar podría perder a uno de sus futbolistas titulares de cara a la temporada 2027. Se trata de Matías Lazo, defensor de 23 años que habría despertado el interés de equipos del extranjero y tendría posibilidades de continuar su carrera en tres importantes destinos del fútbol internacional: estamos hablando de Portugal, Brasil o Argentina.

Matías Lazo, futbolista de FBC Melgar, se perfila para firmar entre 3 poderosos países

La información fue revelada por el periodista Wilmer Robles, quien señaló que el futuro del joven futbolista estaría lejos de Arequipa. De concretarse alguna de estas posibilidades, Lazo tendría la oportunidad de dar un importante salto en su carrera profesional y afrontar un nuevo desafío fuera del Perú.

Matías Lazo se perfila como fichaje de clubes de Argentina, Brasil y Portugal

"El futuro futbolístico de Matías Lazo está entre Portugal, Brasil y Argentina. El defensa de 23 años tiene contrato con los 'rojinegros' hasta el 2028", informó el comunicador a través de su cuenta de X.

Un detalle importante es que el defensor mantiene contrato con FBC Melgar hasta finales de 2028, por lo que el club arequipeño podría recibir un beneficio económico si finalmente se concreta su transferencia. Durante la temporada 2026, Lazo disputó 34 encuentros con la camiseta rojinegra, registrando cinco asistencias y sin conseguir anotaciones.

¿Cómo le va a Matías Lazo en Melgar?

Matías Lazo inició su trayectoria en las divisiones menores de Melgar y, posteriormente, fue promovido a la categoría Sub 20 del club en 2019. En 2020, gracias a su buen rendimiento, pasó a la reserva, donde alternó y llegó a debutar en la Liga 1. Un año después, en 2021, consiguió su ascenso definitivo al primer equipo. En total, el defensor ha disputado 166 encuentros, en los que ha marcado 4 goles y aportado 8 asistencias.