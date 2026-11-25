Partidos de hoy, jueves 26 noviembre: programación por la Europa League, Conference, Mundial y más
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, jueves 26 de noviembre. Se nos vienen encuentros por Europa League, Conference League, Mundial Sub-17, entre otros torneos
Este jueves 26 de noviembre se jugarán grandes encuentros por la Europa League, Conference League, Mundial Sub-17 y más torneos. Por ejemplo, tendremos el Olympiacos vs AC Milan, Juventus vs Omonia, Dinamo vs Bayer Leverkusen, entre otros. A continuación, podrás revisar la agenda de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Europa League
|Partido
|Horario
|Canal
|Besiktas vs H. Beer Sheva
|12.45 p. m.
|Disney+
|Celta de Vigo vs Bournemouth
|12.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen
|12.45 p. m.
|Disney 3 y Disney+
|Marsella vs Levski
|12.45 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Olympiacos vs AC Milan
|12.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Plzen vs Benfica
|12.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Royale Union SG vs Lech Poznan
|12.45 p. m.
|Disney+
|Salzburgo vs Ararat-Armenia
|12.45 p. m.
|ESPN 7 y Disney+
|Crystal Palace vs Real Sociedad
|3.00 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Ferencvaros vs Celje
|3.00 p. m.
|Disney+
|Hoffenheim vs Sturm Graz
|3.00 p. m.
|Disney+
|Juventus vs Omonia
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Lyon vs Lilleström
|3.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Nijmegen vs Stade Rennais
|3.00 p. m.
|Disney+
|OFI Creta vs Anderlecht
|3.00 p. m.
|Disney+
|Sparta Praga vs AZ Alkmaar
|3.00 p. m.
|ESPn 5 y Disney+
|Sunderland vs Jagiellonia
|3.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Torrense vs Celtic
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Mundial Sub-17
|Partido
|Horario
|Canal
|Nueva Zelanda vs Bélgica
|8.00 a. m.
|DAZN
|Vietnam vs Mali
|8.00 a. m.
|DAZN
|Jamaica vs Costa de Marfil
|9.00 a. m.
|DAZN
|Uzbekistán vs Italia
|9.00 a. m.
|DSports y DGO
|China vs Fiyi
|10.00 a. m.
|DAZN
|Marruecos vs España
|10.00 a. m.
|DSports y DGO
|Croacia vs Cuba
|11.00 a. m.
|DAZN
|Tayikistán vs Senegal
|11.00 a. m.
|DAZN
Partidos de hoy por la Conference League
|Partido
|Horario
|Canal
|Kairat Al vs Mjallby
|10.30 a. m.
|Disney+
|Ajax vs Thun
|12.45 p. m.
|Disney+
|Brann vs Aarhus
|12.45 p. m.
|Disney+
|Brighton vs Univ. Craiova
|12.45 p. m.
|Disney+
|Egnatia vs Lincoln
|12.45 p. m.
|Disney+
|Hearts vs Mónaco
|12.45 p. m.
|Disney+
|Iberia 1999 vs Getafe
|12.45 p. m.
|Disney+
|Jablonec vs Lugano
|12.45 p. m.
|Disney+
|Kauno Zalgiris vs Riga FC
|12.45 p. m.
|Disney+
|Pafos vs Midtjylland
|12.45 p. m.
|Disney+
|Borac Banja Luka vs Atalanta
|3.00 p. m.
|Disney+
|CSKA Sofia vs Trabzonspor
|3.00 p. m.
|Disney+
|Friburgo vs Twente
|3.00 p. m.
|Disney+
|Gent vs Estrella Roja
|3.00 p. m.
|Disney+
|Hajduk Split vs St. Truiden
|3.00 p. m.
|Disney+
|Inter Escaldes vs Copenhague
|3.00 p. m.
|Disney+
|Nordsjaelland vs Panathinaikos
|3.00 p. m.
|Disney+
|SC Braga vs KuPS
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Sao Paulo vs Remo
|6.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga MX
|Partido
|Horario
|Canal
|Pachua vs Guadalajara
|8.00 p. m.
|TUDN
|León vs Cruz Azul
|10.10 p. m.
|TUDN
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Montevideo City vs Nacional
|7.30 p. m.
|Disney+
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