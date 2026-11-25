Su nombre comenzó a sonar como una posible alternativa para reforzar a Universitario de Deportes de cara a la próxima temporada; sin embargo, su futuro terminó tomando un rumbo distinto. El delantero ecuatoriano sorprendió al definir su continuidad en el fútbol peruano y llegar a un acuerdo con una importante institución que busca seguir siendo protagonista: hablamos de Daniel Porozo, quien continuará defendiendo los colores de Sport Huancayo tras renovar su contrato por tres temporadas.

Daniel Porozo continuará en Sport Huancayo a pesar de ser vinculado con Universitario

Según informó la periodista Jessica Barrios, Daniel Porozo seguirá vistiendo la camiseta de Sport Huancayo luego de llegar a un acuerdo para extender su vínculo por tres temporadas. La renovación del delantero ecuatoriano fue confirmada por Romario Oropeza, gerente deportivo del club, después de que su nombre fuera relacionado con Universitario.

" ¡BOMBAZO Y EXCLUSIVA! Daniel Porozo seguirá en Sport Huancayo. El delantero ecuatoriano ya estampó su firma y renovó por TRES TEMPORADAS. Romario Oropeza, gerente deportivo del club, lo confirmó en exclusiva a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo ", anunció vía X la comunicadora.

Daniel Porozo continuará en Sport Huancayo. Foto: X

De esta manera, queda totalmente descartada la incorporación de Daniel Porozo a Universitario para la próxima temporada de la Liga 1. Esto, a pesar de que en los últimos días su nombre empezó a ser vinculado con la institución crema.

Rendimiento de Daniel Porozo en Sport Huancayo

Durante el Torneo Clausura de la Liga 1, Daniel Porozo disputó 17 partidos con Sport Huancayo, en los que anotó 6 goles y acumuló 789 minutos en el terreno de juego.