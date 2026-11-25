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André Carrillo ausente en Corinthians en medio de su contacto con Alianza Lima: ¿Qué pasó?
El mediocampista peruano no estuvo presente en el empate de Corinthians contra Atlético Mineiro por la reciente fecha del Brasileirao.
Corinthians empató 1-1 con Atlético Mineiro por la fecha 36 del Brasileirao a pesar de estar ganando el encuentro. Sin embargo, el Timao se presentó en el MRV Arena de Belo Horizonte con un gran ausente: André Carrillo. El peruano no fue titular, ni mucho menos estuvo en la banca de suplentes en medio de la información que salió sobre su acercamiento con Alianza Lima.
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En horas de la tarde, el periodista José Varela reveló que el mediocampista peruano es el gran objetivo del cuadro blanquiazul para la siguiente temporada y que la institución victoriana ya ha hecho un contacto formal con el entorno de la 'Culebra' para este 2027 debido a que Carrillo acaba contrato con Corinthians a fin de año.
“¡Sonaron los tambores! Alianza Lima está interesado en contratar a André Carrillo de cara a la temporada 2027. El club blanquiazul ya estableció contacto con la ‘Culebra’, cuyo contrato con Corinthians finaliza en diciembre de este año”, escribió el periodista en sus redes sociales.
Amdré Carrillo es hincha de un club diferente a Alianza Lima.
¿Qué pasó con André Carrillo?
En cuanto a André Carrillo, este no fue partícipe del empate entre Corinthians y Atlético Mineiro porque fue suspendido debido a una acumulación de amarillas. En la fecha 35 del Brasileirao, el mediocampista peruano recibió su tercera amonestación en la victoria por 4-0 ante Botafogo y estará presente en la siguiente jornada frente a Gremio.
¿Qué títulos ganó André Carrillo en Corinthians?
André Carrillo llegó a Corinthians en la temporada 2024 y rápidamente dejó huella en el plantel, hasta consolidarse como titular. Con el Timao, el volante nacional conquistó varios títulos, entre ellos la Copa de Brasil 2025, el Campeonato Paulista 2025 y la Supercopa de Brasil de este año.
Números de André Carrillo este 2026
Durante este 2026, el futbolista de 35 años ha disputado 42 partidos con Corinthians en todas las competiciones. Carrillo no ha logrado anotar goles, pero sí registra una asistencia. Sin embargo, cabe señalar que actualmente se desempeña como volante de primera línea, encargándose de la salida del balón y dejando de lado sus funciones ofensivas.
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