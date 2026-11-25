José Carvallo opinó sobre el momento de Jairo Concha en Universitario de Deportes y consideró que el volante debe elevar su rendimiento. El exarquero crema habló de la actitud del futbolista en la antesala del compromiso frente a Sport Huancayo, una llave decisiva para el equipo en la Liga 1. Carvallo sostuvo que Concha tiene condiciones para aportar más, pero que necesita reaccionar en este tramo de la temporada. Su comentario se produjo en medio de las dudas sobre el desempeño del mediocampista y las expectativas que genera en el plantel merengue.

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José Carvallo dejó sorpresiva opinión sobre Jairo Concha

El exguardameta, en una reciente edición del programa L1 Max manifestó que el volante debe despertar y mostrar mayor compromiso con Universitario. También expresó que su actitud daba la impresión de que no estaba convencido de continuar en el club.

“Tiene que despertar, tiene que despertar, porque, como bien dice, en los últimos partidos pareciera que no quisiera quedarse en Universitario . Y Universitario, a ver, le abrió las puertas. Él también le ha dado seguramente muchas cosas a la ‘U’, pero necesita despertar”.

“La ‘U’ necesita ver a un Jairo Concha, al Jairo Concha del Apertura, que sí tuvo esa rebeldía de que, a pesar de que el equipo no estaba jugando bien, fue el que más pidió la pelota, trató de jugar un poco más dentro de todo y se atrevió más. Hoy prácticamente no aparece”.

Por último, señaló que tanto Concha, como Edison Flores, se muestran con un rendimiento muy bajo para afrontar el encuentro ante el Rojo Matador. “Concha arranca. Es muy malo. Lo de Oreja fue muy malo. Oreja tampoco arranca tranquilamente, porque lo que mostró por lo menos Fértoli en 20 minutos y Quispe fue muchísimo mejor. O sea, sin ser extraordinario, le metieron otro aire, un poquito. Es verdad que Huancayo había bajado mucho la máquina, también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Bustos ”.

José Carvallo criticó el rendimiento de Jairo Concha. Foto:composición Líbero/L1 Max

La crítica de José Carvallo se da previo al enfrentamiento contra Huancayo, un cruce de alta exigencia para el cuadro crema, que busca llegar a la final de la Liga 1 ante Alianza Lima.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Concha con Universitario?

Jairo Concha tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que su vínculo con la institución merengue finalizará al cierre de la presente temporada, por lo que deberá definir su futuro profesional antes de iniciar el 2027. Si no llega a un acuerdo para renovar, el mediocampista quedará libre y podrá negociar con otro equipo.