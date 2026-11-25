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La Tinka HOY, miércoles 25 de noviembre, EN VIVO: a qué hora juega y resultados del Pozo Millonario
Si vas a participar de la nueva edición de La Tinka, AQUÍ te compartimos toda la información sobre el popular juego de lotería y sus resultados EN VIVO.
MOMENTOS DESTACADOS
¿A qué hora se conocen los resultados de La Tinka del miércoles 25 de noviembre?
El sorteo de La Tinka se realiza desde las 10:50 p. m., momento en que se dan a conocer los números ganadores.
Hoy puede ser tu día de suerte y desde 5 soles llevarte el jugoso premio de La Tinka. La lotería peruana regresa este miércoles 25 de noviembre desde las 10:50 p. m. ¿Ya adquiriste tu boleto? Sigue la transmisión EN VIVO, los números ganadores y resultados oficiales.
PUEDES VER: Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
La Tinka HOY EN VIVO: resultados del Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí
¿A qué hora se conocen los resultados de La Tinka del miércoles 25 de noviembre?
El sorteo de La Tinka se realiza desde las 10:50 p. m., momento en que se dan a conocer los números ganadores.
Bienvenidos
Descubre los resultados de La Tinka, conoce los números ganadores y mantente al día con las últimas novedades de cada sorteo.
¿Cómo se juega la Tinka?
La Tinka es una lotería en la que debes elegir 6 números de un total de 53, con el objetivo de acertar la combinación ganadora y llevarte el Pozo Millonario. Cada jugada simple tiene un costo de S/5.
- Compra tu cartilla: acércate a un punto de venta autorizado o ingresa a la página oficial de La Tinka.
- Elige tus números: marca 6 números del 1 al 53. También puedes seleccionar la opción Azar para que el sistema los elija aleatoriamente.
- Confirma tu jugada: realiza el pago y conserva tu boleto para verificar tus resultados.
- Espera el sorteo: las bolillas ganadoras se anuncian los miércoles y domingos a las 10:50 p. m.
- Revisa si ganaste: compara tus números con los resultados oficiales y verifica si obtuviste algún premio.
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