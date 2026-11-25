Hoy puede ser tu día de suerte y desde 5 soles llevarte el jugoso premio de La Tinka. La lotería peruana regresa este miércoles 25 de noviembre desde las 10:50 p. m. ¿Ya adquiriste tu boleto? Sigue la transmisión EN VIVO, los números ganadores y resultados oficiales.

La Tinka HOY EN VIVO: resultados del Pozo Millonario, Boliyapa y Sí o Sí 19:20 ¿A qué hora se conocen los resultados de La Tinka del miércoles 25 de noviembre? El sorteo de La Tinka se realiza desde las 10:50 p. m., momento en que se dan a conocer los números ganadores. 19:12 Bienvenidos Descubre los resultados de La Tinka, conoce los números ganadores y mantente al día con las últimas novedades de cada sorteo.

¿Cómo se juega la Tinka?

La Tinka es una lotería en la que debes elegir 6 números de un total de 53, con el objetivo de acertar la combinación ganadora y llevarte el Pozo Millonario. Cada jugada simple tiene un costo de S/5.