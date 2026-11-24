- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
¡Junta agua ahora! Sedapal confirma CORTE MASIVO en varios distritos de Lima este miércoles 25 de noviembre
Sedapal anunció cortes de agua en varios distritos de Lima para este 25 de noviembre, con interrupciones de entre 8 y 11 horas por trabajos programados.
Sedapal informó que este miércoles 25 de noviembre se realizarán nuevos cortes de agua en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión del servicio afectará a vecinos de San Martín de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, según la programación de la empresa. Los horarios y las zonas afectadas variarán de acuerdo con cada distrito, por lo que se recomienda almacenar agua potable con anticipación.
Sedapal confirmó la suspensión del servicio de agua para hoy, 25 de noviembre.
PUEDES VER: Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
¿Qué distritos de Lima no tendrán agua hoy, miércoles 25 de noviembre?
Según el cronograma de Sedapal, la interrupción del suministro de agua afectará a sectores específicos de cuatro distritos de Lima: San Martín de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. A continuación, conoce las zonas comprendidas y los horarios establecidos para este miércoles 25 de noviembre.
Corte de agua en San Martín de Porres: zonas y horario
En San Martín de Porres, la suspensión del servicio afectará a la Asociación Virgen de las Nieves. El área comprendida estará delimitada por las avenidas Canta Callao, Los Alisos, Carlos Izaguirre y Santa Fe, así como por las calles 14 y Miguel Unamuno.
- Horario: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.
Sedapal anuncia corte de agua en Santiago de Surco
Los vecinos de la urbanización La Capullana también deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio. El corte de agua comprenderá el cuadrante delimitado por las avenidas Los Vicus, Mariscal Ramón Castilla, Ayacucho y Santiago de Surco.
- Horario: desde las 12.00 p. m. hasta las 11.30 p. m.
San Juan de Lurigancho: sectores afectados por la suspensión
En San Juan de Lurigancho, el corte de agua programado por Sedapal afectará a cuatro sectores: el A. H. Isabel Flores de Oliva, el A. H. Integ. Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario, el A. H. Unión y Prog. - Sector Los Claveles y el A. H. Cangallo.
- Horario: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.59 p. m.
Corte de agua en Villa María del Triunfo: sectores y horario
En Villa María del Triunfo, Sedapal programó una interrupción temporal del servicio debido a trabajos de limpieza y desinfección de un reservorio. La medida afectará a los sectores 312, 313 y 314, que comprenden diversas asociaciones y asentamientos humanos del distrito. Las localidades afectadas serán las siguientes:
- Sector 312: Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Angamos, urbanización Nueva Esperanza y P. J. Virgen de Lourdes.
- Sector 313: P. J. César Vallejo, A. H. Chavín de Huantar, A. H. Villa los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Villa Los Heraldos Negros y ampliación Comité 32.
- Sector 314: P. J. Tablada de Lurín, A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres Marías y A. H. El Porvenir.
De acuerdo con el aviso de Sedapal, el corte de agua en Villa María del Triunfo comenzará a las 8.00 a. m. de este miércoles 25 de noviembre y el restablecimiento del servicio está programado para las 8.00 p. m. del mismo día.
Sedapal confirmó cortes de agua en varios distritos de Lima este 25 de noviembre.
¿Cómo saber si tengo un corte de agua de Sedapal?
Para saber si tu vivienda será afectada por un corte de agua de Sedapal, revisa los avisos oficiales de la empresa y verifica si tu distrito, urbanización o asentamiento humano aparece entre las zonas programadas para la suspensión del servicio. También puedes comunicarte con el Aquafono al (01) 317-8000 para consultar si habrá interrupciones en tu sector. Ten a la mano tu número de suministro para facilitar la atención.
- 1
Cronograma de PAGOS del Banco de la Nación, diciembre 2026: mira las FECHAS de cobro para el sector público
- 2
¿Habrá NUEVOS RETIROS de AFP y CTS en 2026? Estas son las propuestas ante el fenómeno de El Niño
- 3
Minedu anuncia adelanto del CIERRE del AÑO ESCOLAR 2026 por fenómeno El Niño: mira la NUEVA FECHA
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90