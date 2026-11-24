Sedapal informó que este miércoles 25 de noviembre se realizarán nuevos cortes de agua en distintos sectores de Lima Metropolitana. La suspensión del servicio afectará a vecinos de San Martín de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo, según la programación de la empresa. Los horarios y las zonas afectadas variarán de acuerdo con cada distrito, por lo que se recomienda almacenar agua potable con anticipación.

Sedapal confirmó la suspensión del servicio de agua para hoy, 25 de noviembre.

¿Qué distritos de Lima no tendrán agua hoy, miércoles 25 de noviembre?

Según el cronograma de Sedapal, la interrupción del suministro de agua afectará a sectores específicos de cuatro distritos de Lima: San Martín de Porres, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. A continuación, conoce las zonas comprendidas y los horarios establecidos para este miércoles 25 de noviembre.

Corte de agua en San Martín de Porres: zonas y horario

En San Martín de Porres, la suspensión del servicio afectará a la Asociación Virgen de las Nieves. El área comprendida estará delimitada por las avenidas Canta Callao, Los Alisos, Carlos Izaguirre y Santa Fe, así como por las calles 14 y Miguel Unamuno.

Horario: desde las 12.00 p. m. hasta las 8.00 p. m.

Sedapal anuncia corte de agua en Santiago de Surco

Los vecinos de la urbanización La Capullana también deberán tomar precauciones ante la suspensión del servicio. El corte de agua comprenderá el cuadrante delimitado por las avenidas Los Vicus, Mariscal Ramón Castilla, Ayacucho y Santiago de Surco.

Horario: desde las 12.00 p. m. hasta las 11.30 p. m.

San Juan de Lurigancho: sectores afectados por la suspensión

En San Juan de Lurigancho, el corte de agua programado por Sedapal afectará a cuatro sectores: el A. H. Isabel Flores de Oliva, el A. H. Integ. Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario, el A. H. Unión y Prog. - Sector Los Claveles y el A. H. Cangallo.

Horario: desde la 1.00 p. m. hasta las 11.59 p. m.

Corte de agua en Villa María del Triunfo: sectores y horario

En Villa María del Triunfo, Sedapal programó una interrupción temporal del servicio debido a trabajos de limpieza y desinfección de un reservorio. La medida afectará a los sectores 312, 313 y 314, que comprenden diversas asociaciones y asentamientos humanos del distrito. Las localidades afectadas serán las siguientes:

Sector 312 : Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Angamos, urbanización Nueva Esperanza y P. J. Virgen de Lourdes.

: Sector Quillabamba Comité 54, Sector Los Molinos, Angamos, urbanización Nueva Esperanza y P. J. Virgen de Lourdes. Sector 313 : P. J. César Vallejo, A. H. Chavín de Huantar, A. H. Villa los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Villa Los Heraldos Negros y ampliación Comité 32.

: P. J. César Vallejo, A. H. Chavín de Huantar, A. H. Villa los Heraldos Negros, A. H. Ramón Castilla, A. H. Santa Cruz, A. H. Villa Los Heraldos Negros y ampliación Comité 32. Sector 314: P. J. Tablada de Lurín, A. H. 25 de Diciembre, A. H. Tres Marías y A. H. El Porvenir.

De acuerdo con el aviso de Sedapal, el corte de agua en Villa María del Triunfo comenzará a las 8.00 a. m. de este miércoles 25 de noviembre y el restablecimiento del servicio está programado para las 8.00 p. m. del mismo día.

Sedapal confirmó cortes de agua en varios distritos de Lima este 25 de noviembre.

¿Cómo saber si tengo un corte de agua de Sedapal?

Para saber si tu vivienda será afectada por un corte de agua de Sedapal, revisa los avisos oficiales de la empresa y verifica si tu distrito, urbanización o asentamiento humano aparece entre las zonas programadas para la suspensión del servicio. También puedes comunicarte con el Aquafono al (01) 317-8000 para consultar si habrá interrupciones en tu sector. Ten a la mano tu número de suministro para facilitar la atención.