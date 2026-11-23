Este martes 24 de noviembre, la actividad sísmica en Perú sigue generando inquietud entre la población. En esta jornada, se ha reportado un nuevo temblor en el país. Para acceder a información precisa sobre este último evento telúrico, se recomienda revisar EN VIVO el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que proporciona detalles sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo. ¿Tienes lista tu mochila de emergencia?

Temblor en Perú HOY, 24 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo, vía IGP 08:05 TEMBLOR EN LIMA HOY Fecha y Hora Local: 24/11/2026 07:58:57

Magnitud: 3.3

Profundidad: 58km

Latitud: -12.65

Longitud: -76.75

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 13 km al O de Mala, Cañete - Lima 07:08 TEMBLOR EN AREQUIPA HOY Fecha y Hora Local: 24/11/2026 00:05:03

Magnitud: 3.3

Profundidad: 40km

Latitud: -16.54

Longitud: -72.87

Intensidad: II Camaná

Referencia: 20 km al NO de Camaná, Camaná - Arequipa 07:06 Bienvenidos Sigue nuestra cobertura EN VIVO de los últimos temblores en Perú este martes 24 de noviembre. Conoce los reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada sismo.