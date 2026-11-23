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Temblor HOY, martes 24 de noviembre EN VIVO: EPICENTRO y magnitud del último sismo reportado por IGP
¡Atentos! Revisa EN VIVO dónde se registró el último temblor en Perú HOY, martes 24 de noviembre, de acuerdo con el reporte más reciente del IGP, vía 'X'.
Este martes 24 de noviembre, la actividad sísmica en Perú sigue generando inquietud entre la población. En esta jornada, se ha reportado un nuevo temblor en el país. Para acceder a información precisa sobre este último evento telúrico, se recomienda revisar EN VIVO el informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que proporciona detalles sobre el epicentro, la magnitud y la profundidad del sismo. ¿Tienes lista tu mochila de emergencia?
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Temblor en Perú HOY, 24 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo, vía IGP
TEMBLOR EN LIMA HOY
- Fecha y Hora Local: 24/11/2026 07:58:57
- Magnitud: 3.3
- Profundidad: 58km
- Latitud: -12.65
- Longitud: -76.75
- Intensidad: II-III Mala
- Referencia: 13 km al O de Mala, Cañete - Lima
TEMBLOR EN AREQUIPA HOY
- Fecha y Hora Local: 24/11/2026 00:05:03
- Magnitud: 3.3
- Profundidad: 40km
- Latitud: -16.54
- Longitud: -72.87
- Intensidad: II Camaná
- Referencia: 20 km al NO de Camaná, Camaná - Arequipa
Bienvenidos
Sigue nuestra cobertura EN VIVO de los últimos temblores en Perú este martes 24 de noviembre. Conoce los reportes oficiales del IGP sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada sismo.
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