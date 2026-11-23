El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) confirmó un corte programado en el suministro de agua para el martes 24 de noviembre. Esta decisión afectará a varios distritos de la capital, por lo que se recomienda a los vecinos revisar cuáles serán las áreas impactadas y tomar sus precauciones frente a la interrupción temporal. Consulta los horarios y zonas aquí.

Corte de agua en Villa El Salvador

Motivo: Mantenimiento en infraestructuras.

Localidades / Áreas afectadas: Cercado grupo 26. Cuadrante: av. Micaela Bastidas, av. Los Ángeles, av. Pacto Andino, av. Mariano Pastor Sevilla.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 24 de noviembre | 8:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 24 de noviembre | 8:00 p.m.

Sedapal anuncia corte de agua este martes 24 de noviembre.

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Motivo: Mantenimiento en infraestructuras.

Localidades / Áreas afectadas: en el sector 308 - A. H. Villa Sol, A. H. José C. Mariátegui, P. J. San Gabriel Alto, A. H. Brilla El Sol, A. H. Horacio Zevallos Gómez, A. H. El Paraíso, A. H. Villa Limatambo, A. H. 1ro de Enero, A. H. Las Lomas, A. H. Las Malvinas, A. H. Caminos de la Hermandad, A. H. 3 de Mayo, A. H. Las Américas, A. H. Monte Bektu, A. H. Villa Limatambo sector 8. También en el sector 309: Vallecito Bajo, Vallecito Alto, A. H. 30 de Agosto.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 24 de noviembre | 8:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 24 de noviembre | 8:00 p.m.

Corte de agua en San Borja

Motivo: Mantenimiento en infraestructuras.

Localidades / Áreas afectadas: en la urb. San Borja. Cuadrante: av. Aviación, av. De las Artes Norte, jr. Miguel Ángel, av. San Borja Norte.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 24 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 24 de noviembre | 11:30 p.m.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Mantenimiento en infraestructuras.

Localidades / Áreas afectadas: en C. P. Tinaja. Cuadrante: av. Las Conchitas, PSJ. 4, PSJ. 2, calle 7, PSJ. 11, av. Villa, calle La Merced, calle Ginebra, av. Villa Polo, calle 2, carretera a Ventanilla - Puente Piedra.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 24 de noviembre | 12:00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 24 de noviembre | 8:00 p.m.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

Motivo: Mantenimiento en infraestructuras.

Localidades / Áreas afectadas: en Asoc. Agrup. Espejo del Cielo, A.H. Cangallo, A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampl. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de febrero y más.

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Martes 24 de noviembre | 9:00 a.m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Martes 24 de noviembre | 9:00 p.m.

¿Dónde revisar las zonas afectadas?

Sedapal ha habilitado un canal oficial de difusión a través de WhatsApp y Facebook. Para consultar el cronograma correspondiente al martes 24 de noviembre, se recomienda acceder a las publicaciones originales en las redes sociales verificadas de la empresa. Allí, las imágenes se presentan en alta resolución, lo que permite realizar acercamientos sin comprometer la calidad visual. Asimismo, pueden acceder a este enlace.